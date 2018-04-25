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Кандидат от оппозиции на выборах в Беларуси С.Тихановская прибыла в Литву

Фото Светлана Тихановская/facebook.com

Кандидат от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская прибыла в Литву и сейчас в безопасности, сообщил BNS во вторник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. 

„Она прибыла в Литву и в настоящее время в безопасности», — сообщил BNS министр.

В понедельник С. Тихановская отказалась признавать победу в выборах Александра Лукашенко. Он объявила себя победителем выборов и призвала к передаче власти. В Беларуси несколько ночей продолжаются акции протеста против фальсификации результатов выборов.

Учительница английского языка 37-летняя С. Тихановская решила участвовать в президентских выборах после ареста мужа, популярного блогера Сергея Тихановского. В случае победы она обещала провести новые, свободные выборы.

На минувшей неделе также было арестовано немало членов ее предвыборного штаба.

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