Кандидат в ЕК В. Синкявичюс: мое номинирование символизирует веру в новое поколение

🔊 Воспроизвести

Предлагаемый в члены Еврокомиссии (ЕК) министр экономики и инноваций Литвы Виргиниюс Синкявичюс говорит, что его номинирование символизирует веру Литвы в поколение независимости и новых политиков.

«Накануне 30-летия «Балтийского пути» для меня это символизирует веру в поколение независимости Литвы и обновление Европы», – сказал В. Синкявичюс в сейме во вторник.

По словам кандидата, номинируя его, Литва подает Европе сигнал о том, что «она открыта и помогает расти».

«Эта страна и ее жители создали условия, в которых молодой человек может провести в жизнь свои идеи в политике, бизнесе или неправительственных организациях», – сказал политик.

Если он будет утвержден еврокомиссаром, то станет самым молодым членом ЕК в истории Евросоюза (ЕС). Несколько недель назад он встретился с главой будущей ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

Выдвинутая Литовским союзом «крестьян» и «зеленых»(ЛСКЗ) кандидатура В.Синкявичюса уже утверждена правительством и президентом Гитанасом Науседой.

Ее еще должен одобрить сейм, а голосование назначено на четверг. В Европарламенте (ЕП) также состоится голосование по назначению представителя Литвы.

В. Синкявичюс сказал, что задачей новой ЕК будет добиваться, чтобы ЕС стал примером в борьбе с климатическими изменениями и в деле преодоления вызовов цифровой экономики.

Он сказал, что брался за решение этих задач в Литве, когда был министром.

«Это ради социально-экономического благосостояния каждого европейца. Верю, что, обладая самой твердой верой в идею ЕС, Литва не только пойдет по этому пути, но и будет активно содействовать реализации идеи», – сказал политик.

По его словам, инициативы обучения в течение всей жизни, вовлечения женщин и девушек в сферы информационных технологий и инженерии должны войти в число приоритетов ЕК, потому что так называемое цифровое отчуждение усиливает и социальное отчуждение.

«Идея Европы не может позволить себе появление цифровой дискриминации по возрасту, полу или месту жительства. Это вопрос не только этики, но и социального благосостояния», – сказал В. Синкявичюс.

28-летний политик на посту министра находится с 2017 года, работал в государственных компаниях Lietuvos oro uostai и Lietuvos pastas («Аэропорты Литвы», «Почта Литвы»), в учреждении Investuok Lietuvoje («Инвестируй в Литве»), а также участвовал в программе «Создавай для Литвы»).

В.Синкявичюс также работал в вашингтонском Центре анализа европейской политики (CEPA) и стажировался в посольстве Литвы в США.

Европейская комиссия в новом составе формируется после прошедших в Европе выборов в мае и начнёт работу в ноябре.

В состав уходящей Еврокомиссии входит комиссар по здоровью и безопасности пищевых продуктов Витянис Повилас Андрюкайтис.

Последние новости