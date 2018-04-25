Капусты много не бывает

Наверное, многим в детстве приходилось слышать, что их нашли в капусте. Есть версия, что в стародавние времена новорожденного ребенка сначала клали именно на листья капусты, потому что считали их стерильными. Но это не единственное достоинство овоща.

Можно с уверенностью сказать, что белокочанная капуста — самый древний овощ. Ее начали возделывать еще в конце каменного века. Но популярностью она стала пользоваться у древних римлян. Они называли капусту каулис. На Руси капуста появилась лишь в XVI веке, но сразу завоевала большую любовь людей. Кстати, именно русские стали первыми квасить белокочанную капусту. Урожай собирали на Воздвижение (27 сентября по новому стилю), потом начиналась рубка кочанов и устраивались импровизированные представления с хороводами, плясками и угощением пирогами с капустой — так называемые капустники. Квашеную капусту использовали в качестве начинки для выпечки, ее тушили и добавляли в супы. Кислую капусту и особенно капустный рассол применяли для борьбы с похмельем. И медики доказали: квашеная капуста помогает даже лучше соленого огурца!

Среди европейцев большими поклонниками белокочанной капусты являются чехи, поляки, немцы. В основном они тушат этот овощ: немцы — в пиве или яблочном соке, чехи — с добавлением уксуса, а поляки — с несколькими сортами мяса. Иногда капуста идет для салатов, но это реже. У австрийцев тоже было популярно одно время квасить капусту, но эта традиция не прижилась.

В США есть только одно блюдо, для приготовления которого используют белокочанную капусту, — салат «Коул-слоу» (дословно переводится «шинкованная капуста»). В остальном ею пренебрегают. И зря. Не знают американцы толка в полезной еде!

Во-первых, благодаря содержащейся в ней тартроновой кислоте белокочанная капуста помогает быстро похудеть. Во-вторых, она показана людям, страдающим язвой желудка. И, наконец, она помогает выводить из организма токсины и шлаки.

Выбирайте кочаны без желтых и черных пя­­тен. Листья капусты не должны быть рыхлыми или, наоборот, сильно спрессованными. Не используйте в пищу кочерыжку — в ней содержатся нитраты.

Весна идет по стране. В овощных лавках и супермаркетах уже появилась первая сезонная зелень и молодая капуста. Сегодня мы предлагаем читателям освежить в памяти рецепты из молодой капусты.

Из нежных листьев сочного овоща можно приготовить уйму вкусных блюд. И не только салатов, которые приходят на ум в первую очередь. Капустные супы, котлеты, запеканки, закуски и даже… шарлотку! Все это в нашей статье.

МОЛОДАЯ КАПУСТА В КЛЯРЕ

Чтобы придумать оригинальное и вкусное блюдо, не нужно выдумывать велосипед. А точнее, не нужно идти в магазин и покупать там авокадо, каперсы или трюфели, достаточно одной головки молодой капусты.

1 кочан молодой капусты, 3 яйца, 4 ст. л. майонеза, 3 ст. л. муки, 0,5 ч. л. соли, специи по вкусу.

Рецептик очень простой, закуска готовится буквально за 15 минут. Для начала вынь из капусты кочерыжку. Теперь вскипяти воду, посоли и опусти капусту в кипящую воду на три минуты.

Вынь и дай остыть немного. Пока капуста остывает, приготовь кляр. Для этого в отдельной емкости перемешай яйца и майонез. Добавь муку, соль и специи. Получится даже лучше, если взбить все это миксером.

Теперь разрежь капустные листы на 2–3 части, обмакни их в кляре и обжарь на сковородке до золотистой корочки. Вот и готова закуска, как видишь, ушло не более 15 минут на все про все.

САЛАТ С МОЛОДОЙ КАПУСТОЙ И РЕДИСОМ

Диетический и постный салат — это вовсе не значит невкусный!

Треть кочана молодой капусты, 1 морковь, пучок редиса, 1 сладкий перец, 2 огурца, пучок петрушки и укропа, 1 ч. л. сока лимона, оливковое масло, соль по вкусу.

Листья молодой капусты более мягкие и нежные, поэтому она лучше подходит для этого салата. Нарежь узкими полосками капусту и редис.

Нарежь тонкими дольками огурец. Произвольно нарежь сладкий перец. Измельчи зелень.

Аккуратно перемешай все овощи. Посоли и выжми немного лимонного сока.

Заправь салат оливковым маслом и подавай к столу.

Приятного аппетита!

ДОМАШНИЙ КУРИНЫЙ СУП С МОЛОДОЙ КАПУСТОЙ И ПЛАВЛЕНЫМ СЫРОМ

200 г молодой капусты, 3 картофелины, 1 морковь, 2 плавленых сырка, пучок укропа, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу.

Вскипяти в кастрюле 2–2,5 литра воды.

Когда она закипит, добавь натертую на терке морковь и мелко нарезанный картофель.

Когда овощи сварятся, положи в кипящий бульон нарезанную капусту, сырки, чеснок, зелень укропа. Посоли и поперчи.

Дождись растворения сыра, вари еще 5 минут на медленном огне и подавай к столу.

Приятного аппетита!

ЛЕНИВЫЙ ГОЛУБЕЦ

Большой голубец, ничем не отличающийся по вкусу от своих маленьких сородичей, станет идеальным блюдом для хозяек, которые любят готовить простые и быстрые блюда.

1 кг молодой капусты, 500 г мясного фарша, 200 г риса, 1 луковица, 1 морковь, 200 г сметаны, 250 мл томатного сока или молотых помидоров, соль по вкусу, перец по вкусу.

Сними с капусты верхние листья, вырежи кочерыжку и отвари до мягкости. Обрежь все уплотнения и выстели ими дно и стенки формы для запекания. Остатки капусты нашинкуй.

Нарежь лук и морковь. Залей овощи томатом и туши на протяжении 5 минут.

Отвари рис до полуготовности, смешай его с фаршем, добавь измельченные овощи с томатом, нашинкованную капусту, влей сметану. Посоли и поперчи по вкусу, тщательно перемешай. Начинка должна получиться сочной.

Выложи получившуюся начинку в форму слоями: чередуй фарш и листья капусты.

Далее накрой начинку листиками и отправляй в духовку.

Запекай при температуре 180 °С в течение часа.

Также можно приготовить ленивые голубцы в мультиварке. Поставь блюдо готовиться в режиме «Тушение» на 1,5 часа при мощности 450 Вт.

Подавай голубец горячим со сметаной!

РЕЦЕПТ ВКУСНЫХ КОТЛЕТ ИЗ МОЛОДОЙ КАПУСТЫ

1 кг молодой капусты, 1 репчатый лук, 100 г манной крупы, 100 г муки, 2 зубчика чеснока, 1 пучок укропа, 2 ст. л. панировочных сухарей, перец по вкусу, соль по вкусу.

Вскипяти воду в кастрюле и разрежь капусту на 4 части. Лучше брать молодую капусту, она мягче и вкуснее, но старая тоже подойдет.

Подсоли воду и вари капусту 10 минут.

Вынь капусту из воды и пропусти через мясорубку или измельчи в блендере. Выжми капусту, чтобы избавиться от воды, но полностью всю воду не выжимай.

Помой и нарежь пучок укропа, лук и чеснок.

Добавь к капусте укроп, лук и чеснок. Поперчи и посоли по вкусу и хорошо перемешай капустный фарш.

Добавь муку и манную крупу, тщательно перемешай всю массу. Добавляй муку и манку постепенно, чтобы котлеты не получились пресными. Если смесь круто замешана, можно разбавить ее капустным отваром. Дай фаршу настояться 10 минут, чтобы манка набухла и не скрипела на зубах.

Сформируй из фарша небольшие котлетки, обваляй их в панировочных сухарях.

Обжарь котлеты из капусты с манкой до золотистой корочки на растительном масле.

ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА С МОЛОДОЙ КАПУСТОЙ

400 г молодой белокочанной капусты, 0,5 пучка зеленого лука, 400 г творога, 4 яйца, 0,5 ч. л. Соли, 30 г сливочного масла,черный перец по вкусу,петрушка или зеленый лук по вкусу.

Капусту вымой, разрежь пополам и нашинкуй.

Пересыпь капусту в сковородку и протуши ее на сливочном масле. Не забудь посолить и поперчить. Перца я использую 2 щепотки, но ты смотри по вкусу. Хорошенько перемешай и дай капусте остыть.

В отдельной емкости взбей творог с 3 яйцами. Посоли и перемешай. Одно оставшееся яйцо свари вкрутую и дай остыть.

Сваренное вкрутую яйцо мелко нарежь и добавь к капусте, перемешай.

Форму для запекания смажь небольшим кусочком сливочного масла. На дно формы выложи половину творожно-яичной массы, а затем всю капусту. Сверху на капусту выложи вторую половину творога с яйцом.

Поставь запеканку в заранее разогретую до 180 градусов духовку и выпекай около 40–45 минут до готовности. Дай запеканке остыть, а затем, при желании, посыпь ее измельченным укропом или зеленым луком.

Вот и все, запеканка из творога и капусты готова. Приятного аппетита!

КОНВЕРТИКИ ИЗ МОЛОДОЙ КАПУСТЫ С СЫРОМ

1 кочан молодой капусты, 350 г твердого сыра, 1,5 ст. панировочных сухарей, 3 яйца, оливковое масло, соль и перец по вкусу, ветчина (по желанию).

Вскипяти в большой кастрюле воду, хорошенько посоли.

Положи в нее капусту и вари 5 минут. Разбери кочан на отдельные листья.

Нарежь пластинками сыр. Как вариант, сыр и ветчину можно натереть на терке, а потом смешать.

Разровняй каждый лист. С нежными листьями молодой капусты сделать это несложно. Положи кусочек сыра в центр каждого листа.

Заверни все листья с сыром конвертиком, подгибая края.

Взбей яйца с солью и перцем. Обмакни каждый конверт в яйца, а потом вываляй в сухарях.

Обжаривай все конвертики на огне с двух сторон до золотистого цвета.

Такая полезная и низкокалорийная закуска хороша как холодной, так и горячей со сметаной.

Приятного аппетита!

КАПУСТА, ТУШЕННАЯ С ФАСОЛЬЮ

Кочан ранней белокочанной капусты, 1 головка брокколи, 0,5 сладкого перца, 1 луковица, банка консервированной фасоли, банка помидоров в собственном соку, соль по вкусу, растительное масло для жарки.

Тонко нарежь и обжарь в масле лук в течение 3 минут на сильном огне.

Нашинкуй капусту, произвольно нарежь перец и раздели на небольшие соцветия брокколи.

Добавь все к луку и обжаривай 7–8 минут до появления румяной корочки. Затем убавь огонь, добавь полбанки томатов и туши, постоянно помешивая.

Через 7 минут добавь фасоль и остальные томаты. Туши до полной готовности. У меня это заняло 10 минут.

КАПУСТНАЯ ШАРЛОТКА

Быстрый пирог с молодой капустой на кефире (или попросту капустная шарлотка) готовится просто и быстро, блюдо получается и вкусным, и сытным — прекрасный вариант для легкого ужина.

600 г молодой капусты, 25 г сливочного масла, 180 г сметаны, 150 г муки, 3 яйца, 3 ст. л. майонеза, 2 ч. л. разрыхлителя, соль по вкусу.

Нашинкуй капусту и посоли ее.

Растопи сливочное масло в микроволновке или на водяной бане. Вылей масло в капусту и перемешай ее.

Остатками сливочного масла смажь дно формы для выпекания. Равномерно распредели капусту по деку.

Выложи капусту в форму для выпекания и равномерно ее распредели, не нужно приминать капусту.

Перемешай майонез со сметаной, добавь разрыхлитель, соль и яйца. Перемешай все до однородности. Вместо сметаны и майонеза можно взять 100 мл кефира.

Просей муку и добавь к яичной смеси. Тесто должно получиться, как густая сметана. Распредели тесто по деку с капустой.

Выпекай заливной пирог с капустой в разогретой до 180 градусов духовке 40–50 минут.