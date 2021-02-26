Карантин бьет по личному бюджету

По ее словам, больше всего за свои финансы опасаются люди с самым небольшим заработком, низкоквалифицированные работники, безработные и студенты. Чем выше у людей доходы и квалификация, тем меньше ущерба им приносит пандемия. Исследование показало, что больше всего пандемия сказалась на людях, которые зарабатывают меньше 300 евро и работают в сфере общепита, торговли, в гостиничном секторе, в сфере искусства и развлечений, торговли. Менее обеспокоены своим финансовым положением работники из строительной сферы, промышленной и сферы образования. Сельские жители меньше переживают, чем горожане. «Немало беспокойства связано с обязательствами по кредитам, нехваткой сбережений, сокращением доходов или безработицей», – сказала представитель банка.

Уроки карантина

Исследование показало, что наиболее частым уроком, извлеченным во время пандемии, было накопление сбережений и финансовых резервов, которые позволили бы прожить по крайней мере несколько месяцев без дохода. Важность сбережений оценивалась в среднем 7 из 10 баллов.

34% опрошенных пришлось вложить дополнительные средства в качественное дистанционное обучение своих детей, и у пятой части опрошенных родителей упал доход — они вынуждены были сокращать рабочие часы из-за того, что должны были присматривать за детьми.

«В ходе исследования мы увидели две группы людей, по-разному пострадавших от пандемии. Некоторые из них, у кого был ограниченный доступ к работе или они не могли работать удаленно, рады были тому, что по крайней мере покрывают необходимые расходы, в то время как другая группа, чьи доходы остались стабильными, а потребление упало, получили возможность накопить средства. Это удалось сделать 45% респондентов», — отметила Ю. Цвиликене.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ