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Карантин бьет по личному бюджету

Фото из открытых источников

Более 40% жителей Литвы ощутили пандемию в финансовом плане – таковы данные опроса жителей, проведенного по заказу Swedbank. Больше всего в финансовом плане пострадали люди, работающие в сфере гостиничного бизнеса и общепита, искусства и развлечений, торговли. 

Руководитель финансового института  Swedbank Юрате Цвиликене на пресс-конференции рассказала, что во время второго карантина на 3% жителей больше ощутили влияние карантина на их финансы. Но, несмотря на это, настроение жителей улучшается. «Несмотря на пандемию, увеличивается число людей, которые не ощущают ее воздействия, – их стало на 5% больше. Становится все меньше людей, которые опасаются за свое будущее, во время карантина они спокойнее за свои финансы», – сказала Ю. Цвиликене, сравнив второй карантин со вторым ребенком. 

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Наиболее пострадавшие сектора экономики

Согласно исследованию, люди больше всего боятся остаться без работы (5 человек из 10). «В прошлом году 25% респондентов не выражали беспокойства по поводу сохранения своих рабочих мест, а сейчас таких стало 34%. Похоже, люди видят какие-то просветы или мирятся с положением и ищут из него выход», – отметила экономист. 

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По ее словам, больше всего за свои финансы опасаются люди с самым небольшим заработком, низкоквалифицированные работники, безработные и студенты. Чем выше у людей доходы и квалификация, тем меньше ущерба им приносит пандемия. Исследование показало, что больше всего пандемия сказалась на людях, которые зарабатывают меньше 300 евро и работают в сфере общепита, торговли, в гостиничном секторе, в сфере искусства и развлечений, торговли. Менее обеспокоены своим финансовым положением работники из строительной сферы, промышленной и сферы образования. Сельские жители меньше переживают, чем горожане. «Немало беспокойства связано с обязательствами по кредитам, нехваткой сбережений, сокращением доходов или безработицей», – сказала представитель банка. 

Уроки карантина

Исследование показало, что наиболее частым уроком, извлеченным во время пандемии, было накопление сбережений и финансовых резервов, которые позволили бы прожить по крайней мере несколько месяцев без дохода. Важность сбережений оценивалась в среднем 7 из 10 баллов. 

34% опрошенных пришлось вложить дополнительные средства в качественное дистанционное обучение своих детей, и у пятой части опрошенных родителей упал доход — они вынуждены были сокращать рабочие часы из-за того, что должны были присматривать за детьми.

«В ходе исследования мы увидели две группы людей, по-разному пострадавших от пандемии. Некоторые из них, у кого был ограниченный доступ к работе или они не могли работать удаленно, рады были тому, что по крайней мере покрывают необходимые расходы, в то время как другая группа, чьи доходы остались стабильными, а потребление упало, получили возможность накопить средства. Это удалось сделать 45% респондентов», — отметила Ю. Цвиликене.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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