Карантин: особенности потребительских расходов

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Согласно данным Swedbank, спустя шесть недель после начала карантина объем платежей банковскими картами продолжает значительно расти. Экономисты отмечают, что наибольшие изменения остались в секторах, значительно пострадавших от карантина, и указывают на тенденции в секторе азартных игр и букмекерских ставок, а также обналичивании денег.

«В начале марта, когда вспышка коронавируса была объявлена ​​пандемией, во всех странах Балтии значительно возросли объемы платежей банковскими картами и операции обналичивания денег. Это отражало вызванное в обществе беспокойство, побудившее покупателей запасаться продуктами питания и другими товарами первой необходимости», – сказала экономист Swedbank Грета Илеките.

Однако, по ее словам, сразу же после объявления карантина и ограничения деятельности некоторых секторов объем платежей в Литве и Эстонии сократился примерно на треть, а в Латвии чуть меньше – на одну пятую.

Почему меньше всего платежи уменьшились в Латвии?

«Из-за карантина больше всего пострадала деятельность аэропортов и гостиничного бизнеса – в этих секторах объем платежей снизился практически во всех странах Балтии. Они же первыми почувствовали снижение потребительских потоков еще в феврале, когда объем платежей упал на одну пятую», – комментирует Г. Илеките.

По ее словам, признаки восстановления пытается продемонстрировать сектор одежды и обуви, который, потеряв три четверти своих доходов, полученных до карантина, уже должен рассчитывать, по крайней мере, на небольшое увеличение заказов клиентов.

По данным Swedbank, за первые три недели апреля расходы клиентов, исключая траты на продукты питания и товары первой необходимости, сократились примерно вдвое как в Литве, так и в Эстонии. В Латвии из-за гораздо более мягких карантинных мер, где магазины продолжали работать, а рестораны принимать посетителей, платежи упали на треть.

Возросшая активность покупателей перед Пасхой

Пасхальная неделя была отмечена увеличением потока покупателей в продуктовых магазинах. Здесь жители Литвы потратили на 50% больше, чем за аналогичный период год назад.

«Вероятно, увеличение расходов населения было связано с тем, что во время карантина не было возможности закупаться на рынках или в других открытых торговых точках, где преобладают наличные деньги. Кроме того, из-за рекомендаций по безопасности жители чаще сознательно выбирали оплату банковскими картами», – говорит экономист Swedbank.

Правда, на пасхальной неделе поток клиентов в Латвии практически не изменился, а в Эстонии, наоборот, даже уменьшился.

В секторе азартных игр и ставок – рост потока клиентов

И хотя большинство секторов в странах Балтии были затронуты в равной степени, некоторые области выделились. В Латвии расчеты в магазинах товаров для дома и сада не только не уменьшились, но даже увеличились. Между тем в Литве объемы упали примерно на 50%, в Эстонии чуть более чем на одну пятую.

«Интересная тенденция проявилась в сфере азартных игр и ставок. В данном секторе с начала этого года объемы платежей банковскими картами в Литве увеличились почти вдвое, в Латвии они практически исчезли, а в Эстонии – не изменились. В Латвии удаленные азартные игры из-за боязни увеличения клиентского потока в связи с пандемией были полностью запрещены. Именно поэтому здесь и наблюдается значительное уменьшение объемов. В то же время в Литве была достигнута договоренность только об отмене рекламы азартных игр», – комментирует Г. Илеките.

По словам экономиста, можно предположить, что после закрытия букмекерских контор часть расчетов, осуществлявшихся наличными деньгами, переместилась в виртуальное пространство. В результате увеличились объемы расчетов банковскими картами.

Возрастет ли потребность в наличных?

Данные Swedbank показывают, что во всех странах Балтии объем операций по обналичиванию денег постепенно растет.

Г. Илеките прогнозирует, что с начала этой недели из-за частичного открытия предприятий общественного питания, салонов красоты и объектов развлечений, где преобладают расчеты наличными, мы увидим растущие объемы обналичивания денег.

«Действительно, рекомендации во время карантина избегать платежей наличными деньгами, увеличение лимита бесконтактных платежей и объем интернет-покупок могут скорректировать привычки населения в будущем. Поэтому мы можем не вернуться к объему операций по обналичиванию, существовавшему до карантина, что было бы хорошей новостью в борьбе с теневой экономикой», – подытожила экономист Swedbank Г. Илеките.

Продавцы поднимают цены

Продовольственная корзина самых дешевых продуктов в магазинах Литвы за год – в апреле по сравнению с апрелем прошлого года – подорожала на 6,48 евро (на 12,1%), а за месяц – по сравнению с мартом – на 63 цента (на 1%), показало исследование наблюдающего за ценами портала pricer.lt. Об этом информирует BNS.

Компания pricer.lt сообщила, что самая дешевая корзина остается в магазинах Maximа – 52,62 евро (на 82 цента дороже, чем в марте). На втором месте магазины Norfa – 55,83 евро (на 4 цента дороже), затем идет сеть Iki – 58 евро (на 4 цента ниже), Lidl – 58,48 евро (на 66 центов дороже), Rimi – 59,55 евро (на 1,04 евро дороже).

В то же время интернет-магазин Barbora увеличил стоимость корзины на 2,75 евро до 62,45 евро.

Pricer.lt сообщает, что из 52 товаров в апреле подорожали 38, подешевели – 14. Более всего подорожали яблоки, чай и помидоры, а на 10 и более проц. подорожали 20 наименований товаров из 52, за которыми ведется наблюдение.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ