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Карантин продлен до конца июня, на два часа продлено время работы летних кафе

Фото BFL/ Irmantas Gelūnas

Правительство Литвы в среду продлило до конца июня карантин, на два часа продлило время работы летних кафе, разрешило собираться в закрытых помещениях группам до десяти человек, а на улице — неограниченному числу людей. 

«Мы еще раз продлили сроки карантинного режима до конца июня, попытались сделать новую редакцию, чтобы всем было удобнее пользоваться и читать, и несколько уточнений. Все изменения мы внесли единообразно, с первого июня», — сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис. 

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Правительство утвердило новую редакцию постановления, которым режим карантина продлен до 24 часов 30 июня. 

Новое постановление о карантине вступает в силу с 1 июня. Сейчас карантин введен до 31 мая включительно. 

С июня правительство разрешило заведениям общественного питания, ресторанам, кафе, барам на открытом воздухе работать на два часа дольше, на таких же условиях разрешена работа и ночных клубов, которая до сих пор была запрещена. 

В такое же время, с 7 до 24 часов, все эти заведения смогут принимать внутри клиентов с «паспортами возможностей». 

Есть изменения, связанные с ношением масок — они не нужны в детских лагерях, также установлено, что носить их не нужно на открытых пространствах, если вокруг нет людей, ранее требовалось, чтобы никого не было вокруг на расстоянии двух метров. 

 Также в закрытых пространствах смогут общаться группы до 10 человек или члены двух семей или двух домохозяйств. На открытом воздухе собираться может неограниченное число людей, так же как и обладателей «паспортов возможностей». 

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