Карантин убивает больше, чем вирус

Литва — в антилидерах по избыточной смертности

Литва оказалась в антилидерах ЕС по избыточной смертности в конце минувшего года, сообщает статистическое агентство Eurostat.

Весной 2020 года число смертей в ЕС начало быстро расти из-за COVID-19, в некоторых регионах Европы смертность была исключительно высокой по сравнению со средней смертностью в предыдущие годы. В результате эксперты рассчитывали избыточную смертность – увеличение общего числа смертей от любой причины по сравнению со статистикой смертей в предшествующие годы.

Хотя повышенная смертность наблюдалась в течение всего года в Европе, пики и интенсивность вспышек сильно различались в зависимости от страны.

Так, в декабре прошлого года лидерами по избыточной смертности стали Лихтенштейн (120,9 процента), Словения (79,7) и Литва (77,5). В Латвии показатель составил 28,8 процента, в Эстонии – 13,3.

Рекордные показатели смертности

«В период с начала пандемии произошел заметный рост смертности, в Литве самый высокий его показатель — в регионе Балтийского моря. К сожалению, большинство смертей связано не с COVID-19, а с другими причинами», -отметил в комментарии «ЛК» руководитель Института общественной географии и демографии Литовского центра социальных исследований Донатас Бурнейка. По его словам, скачок смертности совпадает с введением карантина прошлой весной.

«С марта прошлого года по январь этого в Литве скончались примерно на 9 тысяч человек больше, чем за тот же период 2019 года. Из них 3000 умерли от COVID-19, а около 6000 — от других причин. В целом скачок смертности практически совпадает с введением карантина. Приходится констатировать, что карантинные меры увеличили смертность больше, чем сама эпидемия», — заметил Д.Бурнейка. Среди причин он назвал сбои в работе системы здравоохранения, снижение доступности медицинских услуг, ухудшение эмоционального состояния жителей, конфликты в семьях, злоупотребление алкоголем, другие вредные привычки.

Д. Бурнейка подчеркнул, что «из-за недостатков в управлении пандемией смертность населения может оставаться повышенной. Многие меры по борьбе с пандемией COVID-19 повысят смертность в будущем, это касается, например, недиагностированных заболеваний».

Всемирная организация здравоохранения разработала комплекс рекомендаций, как лучше сохранить психическое здоровье, устойчивость к неизбежному стрессу. Одна из рекомендаций – придерживаться, насколько это возможно, привычного уклада жизни, отводя достаточно времени и на отдых, и на работу, обязательно уделять внимание физической активности, которая чрезвычайно важна для психического здоровья. Попытаться, насколько это возможно, помогать другим людям, потому что такого рода деятельность помогает и преодолеть чувство изоляции, и повысить устойчивость к стрессу.

Характеризуя демографическую ситуацию, Д. Бурнейка отметил, что в долгосрочной перспективе население Литвы останется более или менее стабильным и даже несколько увеличится.

В начале февраля этого года количество постоянных жителей Литвы уменьшилось чуть более чем на 3 тысячи. Тем временем в начале января естественная убыль населения составила 2 тысячи. «Такое сокращение населения страны произошло из-за резкого увеличения уровня смертности в стране. Около 800 человек умирали еженедельно в начале прошлого года, а сейчас эта цифра выросла до 1200 человек в неделю. Это действительно значительный рост», — отметил он.

В январе в стране наблюдался рост иммиграции. Из Литвы эмигрировали 2,5 тысячи человек, около 2,8 тыс. иммигрировали. «За счет положительной миграции численность населения Литвы растет второй год подряд. Это означает, что рост населения был выше из-за миграции, чем снижение из-за смертности. Обычно в Литве у нас отрицательный естественный прирост: много лет умирало больше людей, чем рождалось», — прокомментировал Д.Бурнейка.

Специалист отмечает, что иммиграция больше не компенсирует высокое количество смертей. «Когда смертность выросла так резко, иммиграция уже это не компенсирует», — сказал он.

Как прогнозирует Д. Бурнейка, «волна смертности должна постепенно спадать».

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ