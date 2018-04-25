Карантин в Испании может быть продлен до середины июля, а пик пандемии придется на конец апреля

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Действие ограничительных мер в Испании в связи с пандемией коронавируса может продлиться до июля месяца. Пока режим повышенной готовности действует до 26 апреля, однако глава испанского правительства Педро Санчес предупредил, что, вероятно, карантин будет продлен.

Издание La Razon, проанализировав данные исследования консалтинговой компании Euromonitor International, мониторинга Университета имени Джонса Хопкинса и матрицы BCG (инструмент для стратегического анализа и планирования), приводит примерную дату окончания карантина в Испании и других странах.

По прогнозам экспертов, своего пика пандемия коронавируса в Испании достигнет только в конце апреля. И главная причина — сугубо статистическая. К этому моменту будут готовы результаты огромного количества экспресс-тестов на COVID-19, которые сейчас проводятся и будут проводиться в ближайшее время.

В течение последней недели этого месяца официальное число зараженных в Испании резко вырастет, прогнозируют аналитики. А окончательной отмены ограничений, связанных с карантином, следует ждать не раньше первой недели июня. И это лишь при благоприятном стечении обстоятельств. А в худшем случае — на третьей неделе июля, передает Noticia.

