Карантин в Израиле: открывают парикмахерские и кафе на вынос

Фото pixabay.com

Израиль частично ослабил карантинные ограничения, кафе и салонам красоты позволили вновь открыться, сообщает CNN. С сегодняшнего дня в Израиле возобновили работу парикмахерские, салоны красоты и некоторые магазины.

Магазины в торговых центрах должны оставаться закрытыми, ресторанам разрешили продавать еду только на вынос. Все предприятия, которым разрешено открыться заново, обязаны соблюдать принятые правительством правила поведения персонала и клиентов во время карантина.

Штраф для нарушителей составляет 2000 шекелей (около 570 долларов). При этом в стране остается обязательным ношение медицинских масок в общественных местах. Полиции разрешено штрафовать нарушителей без предупреждения.

На данный момент в Израиле зарегистрировано 15,4 тысяч случаев заражения коронавирусом и всего 201 смертей.