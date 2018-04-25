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Карантин в Израиле: открывают парикмахерские и кафе на вынос

Фото pixabay.com

Израиль частично ослабил карантинные ограничения, кафе и салонам красоты позволили вновь открыться, сообщает CNN. С сегодняшнего дня в Израиле возобновили работу парикмахерские, салоны красоты и некоторые магазины.

Магазины в торговых центрах должны оставаться закрытыми, ресторанам разрешили продавать еду только на вынос. Все предприятия, которым разрешено открыться заново, обязаны соблюдать принятые правительством правила поведения персонала и клиентов во время карантина.

Штраф для нарушителей составляет 2000 шекелей (около 570 долларов). При этом в стране остается обязательным ношение медицинских масок в общественных местах. Полиции разрешено штрафовать нарушителей без предупреждения. 

На данный момент в Израиле зарегистрировано 15,4 тысяч случаев заражения коронавирусом и всего 201 смертей. 

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