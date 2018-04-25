Карантин в Израиле: вступили в силу новые ограничения

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В Израиле вступили в силу новые меры по замедлению распространения коронавирусной инфекции, ранее утвержденные правительством.

Введен запрет на собрание больше двух человек. Запрет не касается людей, проживающих под одной крышей.

Запрещено приглашение на свадьбу гостей. Церемония бракосочетания может проводиться только в присутствии родственников первой линии жениха и невесты, или людей, с которыми они проживают под одной крышей.

Запрещено проведение и участие в коллективной молитве, проводимой не только в помещении, но и на открытом воздухе. По требованию министра внутренних дел Арье Дери будет сделано исключение: трижды в сутки у Стены Плача будет проводиться молитва с участием десяти человек с тем, чтобы не допустить прекращения молитвенного процесса у еврейской святыни.

До 20 ограничено количество человек, которые могут присутствовать на похоронах.

Не более 10 человек смогут присутствовать во время проведения обряда обрезания младенца. При этом сам обряд должен проводиться на открытом воздухе при соблюдении всеми участниками правил, установленных минздравом.

Пасхальный седер можно будет проводить только в кругу семьи, при участии родственников первой линии, проживающих под одной крышей.

Смогут работать мастерские по ремонту техники и компьютеров. Ремонт должен проводиться в самой мастерской, а не на дому у клиента.

С 1 апреля сокращено число людей, выходящих на работу, с 30% (как в настоящее время) до 15%. Это решение будет обязательным для государственных учреждений и предприятий. Ограничения не касаются строительной и инфраструктурной отраслей.