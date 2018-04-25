default image
Финляндия продлила чрезвычайное положение в связи с COVID-19 до середины мая

Подробнее...
default image
В Польше с 4 по 31 марта 2215 человек инфицированы коронавирусом

Подробнее...
default image
Правительство Литвы запретило экспорт медицинских защитных средств

Подробнее...
default image
В Литве коронавирус установлен у 108 медиков

Подробнее...
default image
Карантин в Израиле: вступили в силу новые ограничения

Подробнее...
default image
Правительство: будет создана информационная система по коронавирусу

Подробнее...
default image
Правительство Литвы с субботы запретило авиационное и паромное пассажирское сообщение

Подробнее...
default image
Польша ввела новые ограничения из-за пандемии коронавируса

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы назначил послов в России и Украине, отозвал послов в США и ЕС

Подробнее...
default image
В Новой Зеландии сайт доносов на нарушителей карантина не справился с потоком жалоб

Подробнее...
default image
Лукашенко не видит оснований для переноса президентских выборов в 2020 году

Подробнее...
default image
Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 581, Латвия – 446, Эстония – 779

Подробнее...
default image
В Украине 645 случаев коронавируса

Подробнее...
default image
А.Вярига: в больнице от коронавируса лечатся 108 человек, 11 случаев тяжелые

Подробнее...
default image
Владимир Путин пообещал США помощь в борьбе с коронавирусом

Подробнее...
default image
Меркель остается на карантине

Подробнее...
default image
Четыре страны присоединились к санкциям ЕС против Турции

Подробнее...
default image
Названы симптомы коронавируса у детей

Подробнее...
default image
В сейме Литвы "пробуксовывает" предложение Кабмина регулировать цены

Подробнее...
default image
Саудовская Аравия: нелегалы получили право на бесплатное медобслуживание при коронавирусе

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Карантин в Израиле: вступили в силу новые ограничения

Фото pixabay.com

В Израиле вступили в силу новые меры по замедлению распространения коронавирусной инфекции, ранее утвержденные правительством.

Введен запрет на собрание больше двух человек. Запрет не касается людей, проживающих под одной крышей.

Запрещено приглашение на свадьбу гостей. Церемония бракосочетания может проводиться только в присутствии родственников первой линии жениха и невесты, или людей, с которыми они проживают под одной крышей.

Запрещено проведение и участие в коллективной молитве, проводимой не только в помещении, но и на открытом воздухе. По требованию министра внутренних дел Арье Дери будет сделано исключение: трижды в сутки у Стены Плача будет проводиться молитва с участием десяти человек с тем, чтобы не допустить прекращения молитвенного процесса у еврейской святыни.

До 20 ограничено количество человек, которые могут присутствовать на похоронах.

Не более 10 человек смогут присутствовать во время проведения обряда обрезания младенца. При этом сам обряд должен проводиться на открытом воздухе при соблюдении всеми участниками правил, установленных минздравом.

Пасхальный седер можно будет проводить только в кругу семьи, при участии родственников первой линии, проживающих под одной крышей.

Смогут работать мастерские по ремонту техники и компьютеров. Ремонт должен проводиться в самой мастерской, а не на дому у клиента.

С 1 апреля сокращено число людей, выходящих на работу, с 30% (как в настоящее время) до 15%. Это решение будет обязательным для государственных учреждений и предприятий. Ограничения не касаются строительной и инфраструктурной отраслей.

NEWSru.com.il

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600