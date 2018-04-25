Карантин в Литве планируется продлить до середины декабря – А. Вярига

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Карантин в Литве планируется продлить до середины декабря, говорит временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Аурелиюс Вярига.

«Наше предложение было продлить карантин до 31 декабря, в комитете по вопросам COVID-19 после дискуссий министры приняли решение, что в среду будет предложено продлить до 16 или 17 декабря», — сказал временный министр на пресс-конференции в понедельник после заседания Комитета по контролю ситуации с COVID-19.

«А позже говое правительство примет решение, нужно или не нужно продлить карантин», — добавил он.