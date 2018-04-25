Карантин в Литве планируется продлить до середины декабря – А. Вярига

Карантин в Литве планируется продлить до середины декабря, говорит временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Аурелиюс Вярига.
«Наше предложение было продлить карантин до 31 декабря, в комитете по вопросам COVID-19 после дискуссий министры приняли решение, что в среду будет предложено продлить до 16 или 17 декабря», — сказал временный министр на пресс-конференции в понедельник после заседания Комитета по контролю ситуации с COVID-19.
«А позже говое правительство примет решение, нужно или не нужно продлить карантин», — добавил он.
По словам А. Вяриги, кабмин пока не рассматривал «какие-нибудь особые» изменения условий карантина.
Он также сказал, что третья неделя второго карантина должна быть критичной.
«Согласно прогнозам ученых, именно сейчас мы и должны достигнуть пика (…) Если карантин действует, то ближе к концу недели мы должны будем увидеть какую-нибудь другую динамику, возможно, снижение. Эта неделя будет критичной, она покажет, как меняется ситуация», — отметил А. Вярига.
В воскресенье был зафиксирован рекордный прирост новых случаев коронавируса — 2307. В понедельник стало известно о 1192 новых случаях.