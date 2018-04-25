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Карантин в Литве предлагается продлить на две недели со смягчением его условий

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Правительству Литвы предлагается продлить на две недели карантин в стране, смягчив его условия, говорит министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

По его словам, окончательное решение о продлении карантина кабмин примет в среду.

Министр говорит, что власти постоянно наблюдают за тем, остаются ли локальными очаги заболевания, например, в городке Неменчине.

По его словам, если в среду правительство примет решение сделать ещё некоторые послабления карантина, то эти «частичные послабления для бизнеса, услуг должны будут вступить в силу не на этой, а на следующей неделе», чтобы иметь возможность оценить ситуацию с распространением коронавируса по прошествии двух недель после первых послаблений.

С минувших выходных правительство смягчило условия карантина для сферы торговли и услуг. Кабмин рассматривает возможность на втором этапе послаблений разрешить работу предприятий, где контакт между людьми более длительный. Это могли бы быть библиотеки, музеи, медицинские учреждения, которые проводят плановые процедуры, услуги по оздоровлению, косметологические кабинеты.

Рассматривается также возможность разрешить работу летних кафе, ресторанов, разрешить некоторое специализированное обучение, например, вождению или в сфере авиации, работу торгово-развлекательных центров, рынков с ограничениями на вход.

На третьем этапе планируется разрешить работу предприятий общепита и услуг в сфере здоровья, спортклубов, центров досуга и развлечений, образовательных учреждений.

Четвёртый этап предусматривает разрешение проводить массовые мероприятия.

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