Карантин в Литве предложат продлить еще минимум на 3 недели – А. Вярига

Завершающий работу на посту министра здравоохранения Аурелиюс Вярига заявил, что будет предложено продлить карантин еще минимум на три недели.
«Я бы не решился сейчас гадать, думаю, что минимум на три недели, таким будет предложение, но может быть предложение даже на более длительный срок», – рассказал А. Вярига в четверг журналистам о продлении карантина.
По его словам, более длительный срок может быть предложен с учетом смены власти.
«С учетом того, что будет смена власти, как раз момент, зная, что пока все встанет на свои рельсы, придется принимать решения действительно быстро – может, предложим и более длительный период», – сказал министр.
Он отметил, что в данный момент ситуация в лечебных учреждениях является напряженной, однако постепенно стабилизируется, поскольку уже нет резкого роста числа новых пациентов, которым требуется диспансеризация.
«Все же я мог бы заверить, что стабилизируется, более того, мы видим, что стабилизируется ситуация с больницами, нет такого скачка диспансеризаций пациентов, и ситуация становится более контролируемой. Мы оцениваем это как определенную стабилизацию», – сказал А. Вярига.
Однако он подчеркнул, что по причине лечения пациентов с COVID-19 все еще остаются остановленными некоторые плановые больничные услуги, поэтому ситуацию нельзя называть хорошей.
«Она продолжает быть сложной и напряженной, но хотя бы не ухудшается», – сказал министр.
Второй карантин в Литве был введен 7 ноября и планируется до 29 ноября, однако министр здравоохранения утверждает, что его будет предложено продлить.
В период карантина в публичных местах обязательно носить лицевые маски, прикрывающие рот и нос, запрещены все мероприятия, за исключением спортивных соревнований высшего уровня без зрителей.
Также запрещена деятельность ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, игорных домов и прочих мест увеселения, оздоровительных центров, предоставляющих услуги отдыха.
Кроме прочего, во время карантина действуют и другие ограничения, связанные со здравоохранением, местами торговли, образованием, общественным транспортом и прочим.