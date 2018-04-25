  • Началась подписка на 2021 год!
default image
Президент хвалит И. Шимоните, призывает сплотиться для совместной работы

Подробнее...
default image
ООН выделила $100 млн на борьбу с голодом в семи странах

Подробнее...
default image
За сутки в Литве подтверждены 1680 новых случаев COVID-19, скончались 18 человек

Подробнее...
default image
Г. Науседа: первая задача правительства – контроль над COVID-19

Подробнее...
default image
И. Шимоните пока не планирует заменить Г. Науседу в Совете глав Европы

Подробнее...
default image
ВОЗ надеется, что поставки вакцин от COVID-19 начнутся в 2021 году

Подробнее...
default image
Карантин в Литве предложат продлить еще минимум на 3 недели – А. Вярига

Подробнее...
default image
Еврокомиссия не ожидает быстрого восстановления экономики ЕС после пандемии

Подробнее...
default image
Литва выделит на создание вакцины от коронавируса еще 2,5 млн евро

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис: похоже, что в ближайшее время в сейме не будет лидера оппозиции

Подробнее...
default image
Нидерланды ослабляют карантин

Подробнее...
default image
Президент Литвы Г. Науседа обсудит с главами ЕС контроль над COVID-19

Подробнее...
default image
И. Шимоните: Польша - стратегический партнер и друг, но замечания можно высказывать

Подробнее...
default image
Greenpeace потребовала проверки надежности старых французских АЭС

Подробнее...
default image
Г. Науседа представит сейму кандидатуру И. Шимоните на пост премьера

Подробнее...
default image
Литве – кредит в 300 млн евро на сохранение рабочих мест

Подробнее...
default image
Евровидение 2021: новой жеребьевки полуфиналов не будет

Подробнее...
default image
Россия и Турция обеспечат безопасность в Карабахе – Алиев

Подробнее...
default image
Что обещают претенденты на посты министров

Подробнее...
default image
Во Франции разрешили работу связи 5G

Подробнее...
default image
И. Шимоните говорит об улучшении ситуации с равенством полов в предложенном Кабмине

Подробнее...
default image
Литве не требуются радикальные изменения во внешней политике - Г. Ландсбергис

Подробнее...
default image
Великобритания намерена запретить продажу бензиновых и дизельных машин к 2030 году

Подробнее...
default image
Г. Ландсбергис выдвигается в главы МИД, а А. Дулькис – в министры здравоохранения

Подробнее...
default image
ЕС заключил контракт с компанией CureVac на предзаказ вакцины от COVID-19

Подробнее...
default image
Страны БРИКС выступили за дипломатические способы решения конфликтов в мире

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы одобрил приобретение вакцин у BioNTech и Pfizer

Подробнее...
default image
Членам сейма предложат постоянно тестироваться на коронавирус, заявила В. Чмилите-Нильсен

Подробнее...
default image
ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю

Подробнее...
default image
За сутки в Литве подтверждены 1935 новых случая COVID-19, скончались 24 человека

Подробнее...
default image
Соцдемократ Ю. Сабатаускас назначен вице-спикером сейма

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы уточнит условия карантина, решение о его продлении - на следующей неделе

Подробнее...
default image
В НАТО предостерегли Трампа от вывода войск из Афганистана

Подробнее...
default image
От встречи И. Шимоните и А. Дуды ждут сигналов о подходе к Польше

Подробнее...
default image
ФАО: Более 800 миллионов человек страдают от голода

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис после встречи с А. Дудой: нельзя допустить раскола нашего единства

Подробнее...
default image
В Латвии из-за коронавируса откажутся от массовых празднований Нового года

Подробнее...
default image
Г. Науседа и И. Шимоните встретятся, чтобы обсудить формирование Кабмина

Подробнее...
default image
В Швеции ограничат продажу алкоголя по ночам

Подробнее...
default image
Г. Науседа призывает ЕС ввести санкции поддерживающим режим Беларуси предприятиям

Подробнее...
TOP,Здравоохранение,Новости

Карантин в Литве предложат продлить еще минимум на 3 недели – А. Вярига

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Завершающий работу на посту министра здравоохранения Аурелиюс Вярига заявил, что будет предложено продлить карантин еще минимум на три недели.  

«Я бы не решился сейчас гадать, думаю, что минимум на три недели, таким будет предложение, но может быть предложение даже на более длительный срок», – рассказал А. Вярига в четверг журналистам о продлении карантина. 

По его словам, более длительный срок может быть предложен с учетом смены власти. 

реклама

«С учетом того, что будет смена власти, как раз момент, зная, что пока все встанет на свои рельсы, придется принимать решения действительно быстро – может, предложим и более длительный период», – сказал министр.

Он отметил, что в данный момент ситуация в лечебных учреждениях является напряженной, однако постепенно стабилизируется, поскольку уже нет резкого роста числа новых пациентов, которым требуется диспансеризация. 

«Все же я мог бы заверить, что стабилизируется, более того, мы видим, что стабилизируется ситуация с больницами, нет такого скачка диспансеризаций пациентов, и ситуация становится более контролируемой. Мы оцениваем это как определенную стабилизацию», – сказал А. Вярига.

Однако он подчеркнул, что по причине лечения пациентов с COVID-19 все еще остаются остановленными некоторые плановые больничные услуги, поэтому ситуацию нельзя называть хорошей.

«Она продолжает быть сложной и напряженной, но хотя бы не ухудшается», – сказал министр.

Второй карантин в Литве был введен 7 ноября и планируется до 29 ноября, однако министр здравоохранения утверждает, что его будет предложено продлить. 

В период карантина в публичных местах обязательно носить лицевые маски, прикрывающие рот и нос, запрещены все мероприятия, за исключением спортивных соревнований высшего уровня без зрителей. 

Также запрещена деятельность ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, игорных домов и прочих мест увеселения, оздоровительных центров, предоставляющих услуги отдыха.  

Кроме прочего, во время карантина действуют и другие ограничения, связанные со здравоохранением, местами торговли, образованием, общественным транспортом и прочим. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.