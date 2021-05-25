Карантин в Литве, скорее всего, будет продлен до конца июня – И. Шимоните

Она отметила, что «ситуация улучшается во всех сферах, не только по числу заболеваний, но и по заполняемости больниц».

«Ситуация, могу сказать с осторожным оптимизмом, улучшается во всех сферах (…), поскольку объемы тестирования остаются высокими, я бы не считала, что мы чего-то не видим, поэтому я думаю, что видим хорошо, и это универсальная тенденция по всей Литве», – отметила глава правительства.

Премьер сказала, что в среду будут рассматриваться определенные смягчения карантинного режима, однако они не будут «какими-то резкими», и вступят в силу с июня.

«С другой стороны, это не основание для того, чтобы сразу расслабляться, поэтому эти послабления будут происходить постепенно, и большее всего нужно готовиться к осени и прививаться, поскольку возможности прививаться со следующей недели для общественности будут значительно шире, чем прежде», – сказала премьер.

По ее словам, послабления «не будут такими, которые вступят в силу в мае, но с первой половины июня это может произойти, (…) но точно не какие-то драматические».

За минувшие сутки в Литве подтверждено 537 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 6 человек, сообщил во вторник Департамент статистики. За минувшие сутки было проведено 10 тыс. 90 молекулярных тестов (ПЦР) и 9 тыс. 763 антигенных теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 420,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 3,8%.