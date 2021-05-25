Карантин в Литве, скорее всего, будет продлен до конца июня – И. Шимоните

В среду правительство Литвы будет решать вопрос о продлении карантина до конца июня, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.
«Завтра правительство решит вопрос продления карантина, поскольку это постановление много раз менялось, будет изложена определенная новая редакция, чтобы всем было проще ориентироваться, возможно, предложим продлить до конца июня», – заявила И. Шимоните во вторник журналистам в сейме.
Она отметила, что «ситуация улучшается во всех сферах, не только по числу заболеваний, но и по заполняемости больниц».
«Ситуация, могу сказать с осторожным оптимизмом, улучшается во всех сферах (…), поскольку объемы тестирования остаются высокими, я бы не считала, что мы чего-то не видим, поэтому я думаю, что видим хорошо, и это универсальная тенденция по всей Литве», – отметила глава правительства.
Премьер сказала, что в среду будут рассматриваться определенные смягчения карантинного режима, однако они не будут «какими-то резкими», и вступят в силу с июня.
«С другой стороны, это не основание для того, чтобы сразу расслабляться, поэтому эти послабления будут происходить постепенно, и большее всего нужно готовиться к осени и прививаться, поскольку возможности прививаться со следующей недели для общественности будут значительно шире, чем прежде», – сказала премьер.
По ее словам, послабления «не будут такими, которые вступят в силу в мае, но с первой половины июня это может произойти, (…) но точно не какие-то драматические».
За минувшие сутки в Литве подтверждено 537 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 6 человек, сообщил во вторник Департамент статистики. За минувшие сутки было проведено 10 тыс. 90 молекулярных тестов (ПЦР) и 9 тыс. 763 антигенных теста на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 420,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 3,8%.