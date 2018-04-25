Карантин в Ниде

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Facebook начнет собирать данные о местоположении пользователей для борьбы с пандемией коронавируса
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Карантин в Испании может быть продлен до середины июля, а пик пандемии придется на конец апреля
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В развитых странах официально регистрируется не больше 15% случаев заражения коронавирусом
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В Новой Зеландии, Ирландии и Канаде официально разрешили Пасхальному кролику и Зубной фее работать во время карантина
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Facebook начнет собирать данные о местоположении пользователей для борьбы с пандемией коронавируса
Подробнее...
Карантин в Испании может быть продлен до середины июля, а пик пандемии придется на конец апреля
Подробнее...
В развитых странах официально регистрируется не больше 15% случаев заражения коронавирусом
Подробнее...
В Новой Зеландии, Ирландии и Канаде официально разрешили Пасхальному кролику и Зубной фее работать во время карантина
Подробнее...