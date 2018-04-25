Карантин в учебных заведениях: что важно знать?

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В Литве до 29 ноября объявлен карантин. В настоящее время дошкольники, ученики подготовительных групп и начальных классов посещают детские сады и школы в обычном режиме. Учащиеся 5–12 классов, профессиональных учебных заведений, студенты высших учебных заведений обучаются дистанционно или в сочетании с контактным методом. У школ и родителей ежедневно возникают вопросы о том, как работать, как ученики должны вести себя во время карантина в том или ином случае. Поэтому Министерство образования, науки и спорта подготовило ответы на наиболее актуальные вопросы.

Дошкольники и ученики младших классов могут учиться без масок

Обязательное ношение масок для детей старше 6 лет не распространяется на время учебного процесса в дошкольных учебных учреждениях и младших классах школы или на территории этих учреждений. Все остальные ученики, студенты по-прежнему обязаны носить маски во время уроков, в местах общего пользования, посещая мероприятия неформального образования. Лицам, которые не могут носить маски по состоянию здоровья, следует использовать защитные щитки для лица.

Маски или другие защитные средства должны быть предоставлены работодателем. Детей средствами защиты обеспечивают родители. В случае если они не могут сделать это по уважительным причинам, комиссия по защите детей при самоуправлении может рассмотреть вопрос об оказании поддержки школам – обеспечить некоторых учеников масками или другими средствами защиты для лица.

Во время карантина рекомендуется не заниматься активной контактной деятельностью, которую невозможно осуществлять в масках (например, связанной со спортом, пением, танцами и т. д.). Если подобная деятельность проводится, между учениками должна быть обеспечена дистанция не менее 2 метров.

Установлены требования безопасности в образовательном учреждении

В детсадах и дошкольных образовательных учреждениях дети могут посещать только одну и ту же группу в одной комнате, воспитатель или учитель дошкольного образования в течение дня может работать только в одной группе. Совместные мероприятия для нескольких групп не проводятся. Если дети посещают места общего пользования, такие, как музыкальный или спортивный зал, помещения проветриваются и дезинфицируются после каждого группового занятия. Детей кормят в помещениях группы, если питание организовано в столовой — одновременно пищу могут принимать только дети одной группы по заранее составленному графику.

В процессе начального, основного, среднего образования, когда оно осуществляется не дистанционно, а в школе контакты учеников разных классов должны быть максимально ограничены как во время уроков, так и после них. Ученики должны находиться в одном классе, учителя должны приходить в класс, а не ученики — в кабинет учителя.

Группу продленного дня могут посещать ученики только одного класса (группы, потока). На открытом воздухе должны быть предусмотрены разные места, где ученики отдельных классов могут собираться во время перерывов. Рекомендуется начинать уроки в разное время. В том случае, если между уроками предусмотрены перерывы менее 10 минут и занятия начинаются раньше 8 часов утра, такое решение школы должно быть одобрено школьным советом.

Если проводятся занятия физкультурой или музыкой, во время которых ношение масок невозможно, на время карантина от таких занятий следует отказаться. Если же подобная деятельность проводится, между учениками должно быть обеспечено расстояние не менее 2 метров – в таком случае маски не нужны.

Можно совмещать дистанционное и контактное обучение

Если сложно организовать обучение исключительно дистанционно, дистанционное и контактное обучение можно совместить.

Комбинируя дистанционное и стационарное обучение, возможно применение смешанного метода обучения: дистанционное обучение проводят у класса, потока классов или по какой-либо учебной программе, например, в среднем образовании (III — IV классы гимназии). При изменении методов обучения необходимо соблюдать пропорциональность, например, ученики 5-6 классов две недели учатся дистанционно и такое же количество времени — в школе. Невозможно организовать обучение таким образом, чтобы одни ученики учились только дистанционно, а другие — только в школе.

При смешанной организации учебного процесса не рекомендуется более 50% времени, запланированного на изучение одного цикла, преподавать только дистанционно, например, две недели (10 дней занятий, или 14 календарных дней) без перерыва в течение одного месяца.

Дистанционное преподавание в начальной школе может быть организовано только по решению директора администрации самоуправления, Национального центра общественного здоровья путем введения в учреждении режима, ограничивающего распространение инфекции. В этом случае родителям выплачиваются пособия, установленные Законом о социальном страховании по болезни и материнству.

Особое внимание выпускникам

В этом году в школах больше внимания уделяется выпускникам. Предлагается часы, выделенные для оказания педагогической помощи, направить на конкретные консультации и дополнительные уроки. В случае если школа в полном объеме не использует часы, отведенные на неформальное образование детей, предлагается неиспользованные часы выделить для дополнительных занятий.

Консультации проводятся тем же способом, что и преподавание в учебном заведении

Консультации преподавателей могут предоставляться как дистанционно, так и в обычном режиме.

Когда специалисты проводят очные консультации, они должны работать с учащимися только одного класса (группы, потока). После каждой консультации необходимо проветрить помещение, продезинфицировать контактные поверхности и используемые средства.

Предусмотрены исключения для учеников с особыми образовательными потребностями: специальные школы, специальные классы в общеобразовательных школах или занятия по начальной профессиональной подготовке в сочетании с программами социальных навыков они посещают в обычном режиме независимо от возраста. Дистанционное обучение этих учащихся затруднительно, кроме того, для этого требуется постоянная помощь другого человека.

В том случае, когда дети с ограниченными возможностями, обучающиеся в общих классах, переведены на дистанционное обучение, родителям выплачивается пособие по уходу за ребенком в порядке, установленном законом (подробная информация размещена на сайте Министерства социальной защиты и труда).

Неформальные образовательные мероприятия для детей: в каком случае могут проводиться в обычном порядке

Программы неформального образования для детей могут проходить в обычном порядке в следующих случаях:

• в школах, где неформальное образование входит в учебную программу учреждения, является частью деятельности группы продленного дня либо деятельностью дневной школы;

• если занятия проводятся на открытом воздухе, необходимо соблюдать дистанцию ​​в 2 метра. В этом случае количество участников не ограничено;

• во время индивидуальной работы учителя и ученика при соблюдении социальной дистанции в 2 м и других требований безопасности;

• когда занятия проводятся учителем, работающим только с одной группой, не более 5 учеников и только в одном учреждении, обеспечивая на каждого ученика площадь 10 кв. м.

Неформальные образовательные мероприятия для детей, если они проходят контактно, должны проводиться в соответствии с принципом групповой изоляции: дети должны постоянно находиться в одной и той же группе, следует избегать контакта между разными группами и детей с посторонними лицами. Если это невозможно, время контакта не должно составлять более 15 минут.

Во время занятий неформального образования обязательно ношение индивидуальных средств защиты лица для всех учителей и учащихся, за исключением воспитанников детсадов, дошкольников и учеников начальной школы.

В случаях, когда невозможно обеспечить дистанцию, невозможно носить маски, например, во время занятий спортом, пения, танцев, такая неформальная образовательная деятельность должна быть временно приостановлена.

Школам — больше самостоятельности в управлении финансами

Из-за разразившейся весной пандемии школы перешли на дистанционное обучение, в свою очередь Министерство образования, науки и спорта в срочном порядке приобрело для учебных заведений дополнительные ноутбуки и планшеты. На 2020-2021 годы из средств Плана ДНК будущего школам для оцифровки дополнительно выделено 14 миллионов евро.

После выделения первой части этих средств к концу года школы или их учредители самоуправления должны закупить дополнительные компьютеры и оборудование, инструменты цифрового образования и профинансировать курсы повышения цифровой компетентности учителей. Выбор можно осуществить согласно списку Национального агентства по образованию, который опубликован на образовательном портале www.emokykla.lt. Министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс установил критерии, в соответствии с которыми закупаются инструменты, оборудование и программы обучения.

Можно купить компьютеры и компьютерное оборудование, предоставить возможность учителям пройти курсы усовершенствования цифровых навыков. Можно заказать цифровой контент: цифровые инструменты для всех предметов для детей и учеников всех возрастов, включая учебники, системы онлайн-обучения, виртуальные учебные среды, обучающие программы, цифровые архивы музыки, искусства и кино, цифровые методические материалы для учителей, записи видеоуроков, цифровые образовательные игры, виртуальные библиотеки и др. Приобретенные средства обучения будут полезны и после окончания пандемии, когда ученики вернутся в классы.

11 ноября Правительство утвердило подготовленные Министерством образования, науки и спорта изменения методики «Описание процедуры расчета, распределения и использования средств на обучение», подробно регулирующие использование средств на отдельные образовательные цели. Школы смогут самостоятельно принимать решения относительно удовлетворения образовательных потребностей с учетом своей конкретной ситуации. Самоуправлениям также была предоставлена ​​большая гибкость в использовании средств второй части плана ДНК для развития цифрового образования. В пересмотренном решении указано, что ограничения на средства, которые могут быть использованы для покупки оборудования ИКТ (до 30% от общей суммы дотации, выделенной на цифровое образование), применяются не к средствам, выделенным в соответствующем году, а к средствам, выделенным на весь период реализации этого плана, т. е. на 2020-2021 гг.