Карантин в Украине продлят до 12 мая

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Карантин, введенный в Украине с целью предотвращения распространения COVID-19, будет продлен до 12 мая.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он сообщил, что в связи с большим уровнем заболеваемости коронавирусом в Украине, Министерство здравоохранения на ближайшем заседании правительства выступит с предложением продлить карантинные меры до 12 мая.

По его словам, будет также предложено смягчение некоторых карантинных ограничений, в частности разрешить прогулки в парках, а также разрешить посещение музеев и библиотек при условии соблюдения всех правил безопасности.

Отметим, что в Украине наблюдается большой рост инфицированных коронавирусом после празднования Пасхи. Число больных COVID-19 достигло 6125 человек. Их них 161 человек скончался, 367 выздоровел.