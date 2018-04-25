Карантин в Зарасай

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Почти 100 000 сотрудников сферы оказания услуг в Финляндии получили уведомления о временном увольнении
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Испания закупает медицинские принадлежности и оборудование из Китая на 432 миллиона евро
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Безработица в Норвегии достигла наивысшего уровня со времен Великой депрессии 1930-х годов
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Почти 100 000 сотрудников сферы оказания услуг в Финляндии получили уведомления о временном увольнении
Подробнее...
Испания закупает медицинские принадлежности и оборудование из Китая на 432 миллиона евро
Подробнее...
Безработица в Норвегии достигла наивысшего уровня со времен Великой депрессии 1930-х годов
Подробнее...
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