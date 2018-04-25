Карантин введен еще в 8 муниципалитетах Литвы

Со среды карантинный режим введен в крупных городах Литвы – Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде, а также в пяти более мелких самоуправлениях – в Шилальском, Ширвинтском, Тельшяйском, Тракайском и Вильнюсском районах.

В целом карантинный режим сейчас действует в трети самоуправлений страны- в 21-ом.

Согласно принятому в понедельник решению правительства, проживающие в них люди обязаны носить маски во всех публичных местах за редкими исключениями.

Маски не нужно носить за пределами жилых помещений только, когда в радиусе 20 метров нет других лиц, за исключением членов семьи.

В самоуправлениях, где введен карантин, запрещено собираться группами более 5 лиц, учреждения должны работать в частичном или полном удаленном режиме, регулируется поток клиентов и покупателей в магазинах, запрещено посещать пациентов старше 14 лет, за исключением рожениц, а также постояльцев социальных домов опеки. Рекомендуется отказаться от массовых религиозных обрядов.

Кроме того, в среду Кабмин Литвы планирует запретить по всей Литве мероприятия и массовые собрания.