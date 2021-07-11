Карантин закончился — свобода фестивалям!

Фестиваль уличных театров «SPOT»

Вильнюс, 8-11 июля.

Программа Международного фестиваля уличных театров SPOT, который пройдет 8-11 июля в Вильнюсе, будет состоять из ряда спектаклей и инсталляций, хореографических и современных театральных представлений, концертов. В этом году это устойчивое городское движение.

Фестиваль «Vilnius ORE»

Вильнюс, 12-16 июля.

По случаю 240-летнего юбилея Ботанический сад ВУ приглашает вас вырваться из городских пробок и отдохнуть на свежем воздухе в парке Вингис. В течение пяти дней любимые исполнители порадуют нас своими музыкальными выступлениями.

«Midsummer Vilnius 2021»

Вильнюс, 12-23 июля

В этом году фестиваль вновь порадует своих гостей, запомнится неповторимыми выступлениями, ведь каждый исполнитель, который поднимется на сцену, несомненно, является настоящим мастером своего жанра. Особенностью „Midsummer Vilnius“ является то, что большинство входящих в программу мероприятий можно будет увидеть только один раз и только во Дворце правителей.

Праздник Дня пивоваров

Клайпеда, 17 июля.

Международный день пивоваров отмечается уже восемь лет. Этот уникальный концептуальный фестиваль дает возможность познакомиться с миром культуры напитков, гармонии пива и еды и альтернативной музыки. 17 июля рядом с «Lighthouse Bhouse» на трех музыкальных сценах выступят 12 исполнителей.

Фестиваль современного танца

Вильнюс, 1-30 июля.

Весь июль в столице продлится Международный фестиваль современного танца «Новый балтийский танец 2021». На различных площадках, в музеях и на улицах столицы выступят артисты из Португалии, Германии, Люксембурга, Чехии, Польши и Беларуси. Подробнее www.newbalticdance.lt.*