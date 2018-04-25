Карантинная мода: в Вильнюсе стартует «Неделя масочной моды»

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Во вторник в Вильнюсе деятели искусства представят «Неделю масочной моды», в ходе которой на уличных рекламных стендах будут демонстрироваться стильные и экспрессивные защитные маски.

Инициатива сначала родилась в социальных сетях, когда правительство указало жителям носить маски с 10 апреля в публичных местах. К проекту присоединились фотографы, дизайнеры и бизнесмены.

«Маски стали необходимым аксессуаром, который люди решили усовершенствовать и адаптировать к своему стилю, превратив неприятный и чужеродный аксессуар в средство самовыражения или шутки», – отмечает Агентство по развитию туризма и бизнеса Вильнюса.