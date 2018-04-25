Карантинные ограничения распространены на всю территорию Италии

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В понедельник, 9 марта, премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю территорию страны.

На пресс-конференции, транслировавшейся также в Facebook, Конте сообщил, что, учитывая последние данные о распространении коронавируса, было принято решение о расширении мер, касавшихся Ломбардии и некоторых других зон, на всю территорию страны.

В Италии запрещено проведение массовых мероприятий. Гражданам разрешается выходить из дома только на работу и при чрезвычайной ситуации в семье.

Новые меры вступят в силу во вторник, 10 марта, и, по словам премьера, призваны защитить самые незащищенных членов общества.