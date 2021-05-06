Карантинные ограничения, скорее всего, останутся и летом – И. Шимоните

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В связи с вакцинацией карантинные ограничения будут смягчаться, однако, скорее всего, они будут действовать и летом, заявила литовский премьер Ингрида Шимоните.

«Конечно, при вакцинации все большей доли общества потребности в каких-то специальных требованиях будут сокращаться, однако я точно не берусь прогнозировать, исчезнут ли она в начале лета», – заявила премьер на пресс-конференции.

По ее словам, скорее всего, ограничения останутся на крупные скопления людей.

«Пока действительно нет оснований говорить о каком-то улучшении ситуации, поскольку количество случаев за сутки все равно остается большим», – отметила она.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 574,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 5,6%. За сутки регистрируется более тысячи новых случаев.

Введенный в начале ноября прошлого года карантин, на данный момент действует до конца мая.