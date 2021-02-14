Карантинные ограничения

В связи с увеличением числа заражений коронавирусом на предприятиях полиция на этой неделе уделяет им больше внимания, проводя «неожиданные» проверки, сообщает BNS.

«Обращаем больше внимания на предприятия. При получении своевременной информации о конкретных предприятиях одни или вместе с другими ведомствами проводим внезапные проверки», — сообщил журналистам генеральный комиссар Ренатас Пожела.

По данным Национального центра общественного здоровья, в начале недели установлены новые случаи заражения коронавирусом на ткацкой фабрике в Биржай, на металлоперерабатывающем предприятии в Кретинге.

В выходные появились сообщения о новых вспышках на строительном предприятии в Клайпеде, рыбоперерабатывающем предприятии в Таурагском районе, а также на швейном предприятии в Алитусе.

Зафиксированы случаи заражений и на судоремонтном предприятии в Клайпеде, на строительных предприятиях в Гаргждай и Мариямполе, на мебельной фабрике в Каунасе и Висагинасе, на авторемонтном предприятии в Панявежисе, на швейном предприятии в Радвилишкском районе, на электромонтажном предприятии в Вильнюсе.

Жалоба отклонена

На минувшей неделе Вильнюсский окружной административный суд отклонил жалобу клиники «Аукштайтийская клиника имплантологии» к Литве о возмещении предполагаемого нанесенного ущерба, нанесенного в прошлом году с введением карантина, сообщает BNS. Это первое известное дело об условиях введенного прошлой весной карантина.

По мнению суда, правительство Саулюса Сквярнялиса не превысило своих полномочий, объявляя экстремальную ситуацию в стране, поэтому решение кабинета министров не противоречило Конституции.

Клиника планирует обжаловать решение. Представители клиники утверждают, что у правительства не было полномочий ограничивать хозяйственную деятельность, а установленные ограничения были непропорциональными. Они просили присудить 34 тыс. евро понесенного ущерба из-за недополученных доходов, а также обратиться в Конституционный суд за разъяснением о законности постановления правительства.

Суд констатировал, что в законе были предусмотрены полномочия правительства устанавливать ограничения хозяйственной деятельности из-за введения карантина. «Правительство предпринимало пропорциональные меры — в этом случае общество столкнулось с распространением беспрецедентной болезни, создающей смертельную опасность, и с создавшейся экстремальной ситуацией», — говорится в пресс-релизе суда.

По мнению суда, правительство применяло известные на тот момент и применяемые во всем мире меры — изоляцию и ограничение контактов, особенно в закрытых помещениях. К клинике была применена приостановка деятельности почти на два месяца, а также меры по поддержке бизнеса, что, по оценке суда, отвечает критерию пропорциональности.

Адвокат клиники Нериюс Залецкас заявил BNS, что будет обжаловать это решение в административном суде Литвы. По его мнению, окружной суд необоснованно не рассматривал ходатайство об обращении в Конституционный суд. Он также заявил о несогласии с оценкой судом трактовки введенных правительством ограничений.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ