Карантинные ограничения

На прошлой неделе за нарушение карантинных ограничений полиция в Литве оштрафовала около 1500 человек, информировал пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.
По его словам, больше всего граждан наказали за собрание более одного домашнего хозяйства — 1 037. За хождение без масок оштрафованы 266 человек, за проведение вечеринок — 38. Больше трети всех нарушений зафиксировали в выходные – 275 в субботу и 254 в воскресенье. За последнюю неделю на блокпостах развернули 658 автомобилей, 447 – в выходные. За всю неделю за нарушение режима мобильности между муниципалитетами наказаны 187 человек.
На прошлой неделе полиция по-прежнему контролировала находящихся в самоизоляции, проверили больше 7000 человек, установили 35 нарушений. Р. Матонис сказал, что на этой неделе полиция больше внимания уделяет ситуации в 10 муниципалитетах с самым высоким уровнем заболевания коронавирусом. Напомним, что карантин в Литве введен с начала ноября, с 16 декабря он ужесточен. Карантин действует до 28 февраля включительно.
Проверки на предприятиях
В связи с увеличением числа заражений коронавирусом на предприятиях полиция на этой неделе уделяет им больше внимания, проводя «неожиданные» проверки, сообщает BNS.
«Обращаем больше внимания на предприятия. При получении своевременной информации о конкретных предприятиях одни или вместе с другими ведомствами проводим внезапные проверки», — сообщил журналистам генеральный комиссар Ренатас Пожела.
По данным Национального центра общественного здоровья, в начале недели установлены новые случаи заражения коронавирусом на ткацкой фабрике в Биржай, на металлоперерабатывающем предприятии в Кретинге.
В выходные появились сообщения о новых вспышках на строительном предприятии в Клайпеде, рыбоперерабатывающем предприятии в Таурагском районе, а также на швейном предприятии в Алитусе.
Зафиксированы случаи заражений и на судоремонтном предприятии в Клайпеде, на строительных предприятиях в Гаргждай и Мариямполе, на мебельной фабрике в Каунасе и Висагинасе, на авторемонтном предприятии в Панявежисе, на швейном предприятии в Радвилишкском районе, на электромонтажном предприятии в Вильнюсе.
Жалоба отклонена
На минувшей неделе Вильнюсский окружной административный суд отклонил жалобу клиники «Аукштайтийская клиника имплантологии» к Литве о возмещении предполагаемого нанесенного ущерба, нанесенного в прошлом году с введением карантина, сообщает BNS. Это первое известное дело об условиях введенного прошлой весной карантина.
По мнению суда, правительство Саулюса Сквярнялиса не превысило своих полномочий, объявляя экстремальную ситуацию в стране, поэтому решение кабинета министров не противоречило Конституции.
Клиника планирует обжаловать решение. Представители клиники утверждают, что у правительства не было полномочий ограничивать хозяйственную деятельность, а установленные ограничения были непропорциональными. Они просили присудить 34 тыс. евро понесенного ущерба из-за недополученных доходов, а также обратиться в Конституционный суд за разъяснением о законности постановления правительства.
Суд констатировал, что в законе были предусмотрены полномочия правительства устанавливать ограничения хозяйственной деятельности из-за введения карантина. «Правительство предпринимало пропорциональные меры — в этом случае общество столкнулось с распространением беспрецедентной болезни, создающей смертельную опасность, и с создавшейся экстремальной ситуацией», — говорится в пресс-релизе суда.
По мнению суда, правительство применяло известные на тот момент и применяемые во всем мире меры — изоляцию и ограничение контактов, особенно в закрытых помещениях. К клинике была применена приостановка деятельности почти на два месяца, а также меры по поддержке бизнеса, что, по оценке суда, отвечает критерию пропорциональности.
Адвокат клиники Нериюс Залецкас заявил BNS, что будет обжаловать это решение в административном суде Литвы. По его мнению, окружной суд необоснованно не рассматривал ходатайство об обращении в Конституционный суд. Он также заявил о несогласии с оценкой судом трактовки введенных правительством ограничений.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ