Карнавал в Рио-де-Жанейро отменили из-за пандемии

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В июле 2021 года невозможно будет провести карнавал в Рио-де-Жанейро из-за пандемии. Об этом заявил мэр города Эдуардо Паес в Twitter в пятницу, 22 января.

При этом Паес надеется провести его после вакцинации в 2022 году.

«Несомненно, в 2022 году мы сможем (все вакцинированные должным образом) праздновать жизнь и нашу культуру со всей интенсивностью, которой мы заслуживаем. Это празднование требует большой подготовки со стороны государственных органов, ассоциаций и учреждений самбы. Что-то невозможно сделать в этот момент. Таким образом, я хотел бы сообщить вам, что в середине 2021 года у нас не будет карнавала. Я никогда не скрывал своей страсти к карнавалу и ясного видения экономической важности этого культурного события для нашего города. Однако пока что думать бессмысленно, что мы сможем провести карнавал в июле», — сказал Паес.