Карнавальные парады в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу перенесли на апрель из-за омикрона

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Традиционные карнавальные парады школ самбы в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу (Бразилия) переносятся на апрель из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом написала мэрия Рио-де-Жанейро на своей странице в Twitter, сообщает ТАСС.

О таком решении договорились мэры двух крупнейших мегаполисов страны Эдуарду Пайс и Рикард Нуньес. Во встрече также участвовали руководители местных ассоциаций школ самбы. Планируется, что новые празднования приурочат к дате смерти национального героя Бразилии Тирадентиса, которого чествуют 21 апреля.

В Бразилии с населением 213 млн человек полностью привиты от коронавируса почти 148 млн жителей. С конца декабря 2021 года наметился рост числа новых случаев инфицирования по мере распространения варианта омикрон. На прошлой неделе в стране дважды обновился суточный антирекорд по числу новых случаев COVID-19. Прирост числа заболевших за неделю стал самым высоким за пандемию.