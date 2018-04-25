KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGA-SANTALKA LIETUVAI СОЮЗ СОЛИДАРНОСТИ ПОКОЛЕНИЙ — СПЛОЧЕННОСТЬ РАДИ ЛИТВЫ

Список Nr. 10

Предвыборная программа партии

Главные цели — единство Нации, защита и развитие солидарного, общего благополучия, национального государства и интересов его граждан.

Нет глобальной Литвы — Литва здесь! Конституционная основа государства — крепкие семьи, в которых будут расти, развиваться и достигнут достойной старости образованные, здоровые, занятые любимой и хорошо оплачиваемой работой граждане, живущие в безопасной и здоровой среде.

Мы будем стремиться обеспечить в соответствии с законом:

• Защиту национальных интересов через усиление прямого влияния граждан на государственное управление путем сокращения для инициирования референдума количества подписей до 50 000.

• Повышение справедливости в государстве, ограничение бюрократии, влияния коррупции на Сейм, независимо от срока давности за преступления против Литовского государства применение личной ответственности должностных лиц и политиков за ущерб, причиненный государству.

• Сокращение количества членов Сейма до 101 члена и передача контроля над количеством законов и их качеством Сенату членов Сейма из 40 членов.

• Отзыв избранных членов Сейма, мэров, старейшин, членов совета и ограничение на два срока подряд.

• Создание социально ориентированной «зеленой» экономики за счет развития малых и средних предприятий и семейных хозяйств.

• Сокращение бедности и неравенства доходов и повышение покупательной способности за счет постепенного снижения ставки НДС на предметы первой необходимости, увеличения налогообложения капитала и прогрессивной налоговой системы.

• Беспроцентные ссуды для семей на жилье, уменьшая долг за каждого рожденного ребенка.

• Индексация пенсий с момента их назначения и большие, чем официальный уровень бедности, а при наличии полного трудового стажа пенсия должна достигать 60 % СМЗ.

• Увеличение финансирования образования и профессиональной подготовки, чтобы заработная плата учителей в Литве была не менее 1,5 СМЗ.

• Сохранение сети районных учреждений здравоохранения за счет повышения доступности предоставляемых ими услуг.

Список кандидатов

1 Arvydas JUOZAITIS

2 Juozas IMBRASAS

3 Saulius LAPĖNAS

4 Dalius SERAFINAS

5 Markas MARCINKEVIČIUS

6 Gintautas KNIUKŠTA

7 Alfredas KIŠKIS

8 Janina DOVYDAITIENĖ

9 Raimundas GAIŽAUSKAS

10 Feliksas Alius VALYS

11 Ryšardas BURDA

12 Jūratė ZAPOLSKIENĖ

13 Marijus ČEKAVIČIUS

14 Diana ZVIEDRIENĖ

15 Rolandas JANČIAUSKAS

16 Irmantas GALINIS

17 Remigijus BUOŽIUS

18 Raimundas LATAKAS

19 Georgijus GARMUS

20 Viltana ŠAKENYTĖ

21 Daiva SIRTAUTIENĖ

22 Romualdas MACKEVIČIUS

23 Rasa IVANAUSKIENĖ

24 Jurga VEGYTĖ

25 Mantas JANAVIČIUS

26 Robertas BURNEIKIS

27 Arūnas BALNA

28 Janina ALTARAVIČIENĖ

29 Rūta LAPAJEVA

30 Vytautas DŪDĖNAS

31 Jūratė PUNIENĖ

32 Alina SMIRNOVA

33 Žygimantas PRANCKEVIČIUS

34 Rasita KRAUJELYTĖ

35 Redas JABLONSKIS

36 Lina GIRNEVIČIENĖ

37 Mantas INTA

38 Gintaras JASMONTAS

39 Vaclovas Fortunatas ŽUTAUTAS

40 Vidimantas VAIŠNYS

41 Bernardas ŠATKOVSKIS

Информация предоставлена Центральной избирательной комиссией Литовской Республики