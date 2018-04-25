KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGA-SANTALKA LIETUVAI СОЮЗ СОЛИДАРНОСТИ ПОКОЛЕНИЙ — СПЛОЧЕННОСТЬ РАДИ ЛИТВЫ

Список Nr. 10
Предвыборная программа партии
Главные цели — единство Нации, защита и развитие солидарного, общего благополучия, национального государства и интересов его граждан.
Нет глобальной Литвы — Литва здесь! Конституционная основа государства — крепкие семьи, в которых будут расти, развиваться и достигнут достойной старости образованные, здоровые, занятые любимой и хорошо оплачиваемой работой граждане, живущие в безопасной и здоровой среде.
Мы будем стремиться обеспечить в соответствии с законом:
• Защиту национальных интересов через усиление прямого влияния граждан на государственное управление путем сокращения для инициирования референдума количества подписей до 50 000.
• Повышение справедливости в государстве, ограничение бюрократии, влияния коррупции на Сейм, независимо от срока давности за преступления против Литовского государства применение личной ответственности должностных лиц и политиков за ущерб, причиненный государству.
• Сокращение количества членов Сейма до 101 члена и передача контроля над количеством законов и их качеством Сенату членов Сейма из 40 членов.
• Отзыв избранных членов Сейма, мэров, старейшин, членов совета и ограничение на два срока подряд.
• Создание социально ориентированной «зеленой» экономики за счет развития малых и средних предприятий и семейных хозяйств.
• Сокращение бедности и неравенства доходов и повышение покупательной способности за счет постепенного снижения ставки НДС на предметы первой необходимости, увеличения налогообложения капитала и прогрессивной налоговой системы.
• Беспроцентные ссуды для семей на жилье, уменьшая долг за каждого рожденного ребенка.
• Индексация пенсий с момента их назначения и большие, чем официальный уровень бедности, а при наличии полного трудового стажа пенсия должна достигать 60 % СМЗ.
• Увеличение финансирования образования и профессиональной подготовки, чтобы заработная плата учителей в Литве была не менее 1,5 СМЗ.
• Сохранение сети районных учреждений здравоохранения за счет повышения доступности предоставляемых ими услуг.
Список кандидатов
1 Arvydas JUOZAITIS
2 Juozas IMBRASAS
3 Saulius LAPĖNAS
4 Dalius SERAFINAS
5 Markas MARCINKEVIČIUS
6 Gintautas KNIUKŠTA
7 Alfredas KIŠKIS
8 Janina DOVYDAITIENĖ
9 Raimundas GAIŽAUSKAS
10 Feliksas Alius VALYS
11 Ryšardas BURDA
12 Jūratė ZAPOLSKIENĖ
13 Marijus ČEKAVIČIUS
14 Diana ZVIEDRIENĖ
15 Rolandas JANČIAUSKAS
16 Irmantas GALINIS
17 Remigijus BUOŽIUS
18 Raimundas LATAKAS
19 Georgijus GARMUS
20 Viltana ŠAKENYTĖ
21 Daiva SIRTAUTIENĖ
22 Romualdas MACKEVIČIUS
23 Rasa IVANAUSKIENĖ
24 Jurga VEGYTĖ
25 Mantas JANAVIČIUS
26 Robertas BURNEIKIS
27 Arūnas BALNA
28 Janina ALTARAVIČIENĖ
29 Rūta LAPAJEVA
30 Vytautas DŪDĖNAS
31 Jūratė PUNIENĖ
32 Alina SMIRNOVA
33 Žygimantas PRANCKEVIČIUS
34 Rasita KRAUJELYTĖ
35 Redas JABLONSKIS
36 Lina GIRNEVIČIENĖ
37 Mantas INTA
38 Gintaras JASMONTAS
39 Vaclovas Fortunatas ŽUTAUTAS
40 Vidimantas VAIŠNYS
41 Bernardas ŠATKOVSKIS
Информация предоставлена Центральной избирательной комиссией Литовской Республики