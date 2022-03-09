Касчюнас: в конце года Литва сможет принять как минимум 7 тыс. союзных военных

На прошлой неделе правительство выделило 40 млн евро на создание новых военных городков. Они будут построены по мере того, как продолжается вторжение России в Украину, а союзники разместят дополнительные войска в Литве. Всего в трех городках смогут разместиться около 2,4 тыс. военных — по 800 в каждом. Новые военные городки появятся в Казлу-Руде, Мариямполе и Пабраде.

«Это уже очень значительное улучшение возможностей принимающей страны, новость о том, что мы продвинулись очень далеко и движемся вперед, и очень важно, что с это одобряют представители разных политических сил», — отметил Касчюнас после заседания комитетов.

Также планируется принять в Сейме специальный закон, чтобы ускорить создание Руднинкского полигона, сообщил председатель комитета.

По его словам, «полная функциональность вновь созданного полигона будет достигнута в 2023 году».

Председатель Комитета Сейма по иностранным делам (КИД) Лайма-Люция Андрикене сообщила BNS после заседания комитетов, что «имеется быстрое продвижение вперед» в подготовке инфраструктуры к принятию союзников.

«Судя по тому, что мы услышали сегодня, мы видим, что мы движемся очень быстрыми темпами и через 4-5 недель у нас будет совсем другая ситуация. Работа, которую нужно сделать, будет продолжена, но поскольку заседание закрытое, я не могу говорить о деталях», — сказала председатель КИД.

В прошлом году было принято решение о создании нового армейского полигона недалеко от деревни Руднинкай в Шальчининкском районе, на месте нынешнего полигона Службы общественной безопасности.

Среди крупнейших воинских частей союзников по НАТО в Литве — размещены Международный батальон под командованием Германии, развернутый в 2017 году, и батальоны США, военные которого размещаются в Пабраде на ротационной основе в течение последних трех лет.

В последние недели союзники направили в Литву дополнительные силы в ответ на ухудшение ситуации с безопасностью в регионе и вторжение России в Украину.

Германия и Соединенные Штаты размещают в Литве несколько по нескольку сотен дополнительных военнослужащих, а Нидерланды, Норвегия и Великобритания менее значительно, но также увеличивают свои контингенты в Литве.

Сейчас в Литве находятся более 3 тыс. представителей союзных армий.

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