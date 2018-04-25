Каша без топора

О пользе каш нам рассказывают всю жизнь. Однако, представив себе тарелку с овсянкой, кое-кто сразу начинает морщить нос. А зря! Ведь утренняя каша отлично усваивается и заряжает организм энергией на весь день.

Кажется, нет более русского блюда, чем каша. Про нее сложено много пословиц и поговорок. Без нее не обходились на Руси ни крестьяне, ни цари. Кашу готовили из ячменя, проса, пшеницы, гречихи, ржи и овса. Ели как обычные, так и запеченные каши — в них добавляли яйца, молоко, сметану, творог, лук или овощи. И в любом случае, какую бы кашу ни варили, для улучшения вкуса обязательно сдабривали готовое блюдо маслом. Отсюда и всем известная поговорка «кашу маслом не испортишь». Каши могли выступать как сольно, так и «подыгрывать» другим блюдам — например, служить гарниром к похлебкам или мясу. Их использовали в качестве начинки для пирогов, пекли из них лепешки, которые подавали к чаю.

Каша в том или ином виде присутствовала на столе каждый день. Даже на одном из торжественных обедов в честь коронации царя Николая II без нее не обошлось. Тогда к столу подавалась ячневая каша. Крупу для нее, как и перловку, делают из зерен ячменя, которые дробят и не шлифуют, сохраняя таким образом больше полезных веществ. Из того же ячменя и из пшеницы на Руси варили обрядовую кашу — кутью. В нее обязательно добавляли мед и изюм, а иногда еще орехи или варенье.

Есть у русских и особо уважаемая каша, получившая свое название в честь Дмитрия Александровича Гурьева, который был министром финансов в 1810-1823 годах. На обеде у отставного майора Оренбургского драгунского полка он отведал необычный десерт. Это и была та самая легендарная каша, которая вошла в историю как гурьевская. Министр слыл гурманом и упросил хозяина продать ему крепостного повара, приготовившего это блюдо, вместе со всей семьей. Сделка состоялась, и с тех пор всех приглашенных в гости к Дмитрию Александровичу потчевали этим кулинарным эксклюзивом. Каша стала настоящим символом дома министра финансов и была прозвана гурьевской, несмотря на то что придумал ее крепостной повар Захар Кузьмин. На самом деле это всего лишь манка, сваренная по особому рецепту.

Есть также «именная» каша, названная в честь героя древнегреческих мифов — Геркулеса. Такого почета она удостоилась за то, что очень полезна для детей и выздоравливающих людей. Геркулесовая каша была особенно популярна в СССР. Делается она из овсяной крупы, но не обычной, а пропаренной и раздавленной.

Овсяная каша с кленовым сиропом

Хлопья овсяные — 1 стакан, молоко — 2 стакана, сироп кленовый — 2 ст. л., корица — 1 ч. л., орехи пекан — горсть.

Овсянку выложить в небольшую кастрюлю, залить молоком и поставить на огонь. Добавить корицу, влить кленовый сироп, перемешать и варить до готовности. Дать каше настояться под крышкой, чтобы хлопья стали пышными. Орехи измельчить. Готовую кашу выложить в пиалы и присыпать орехами. Можно украсить тертым шоколадом и ягодами клубники.

Рисовая сливочная каша

Молоко 3,5%-ное — 340 мл, сливки 35%-ные — 160 мл, рис — 60 г, масло сливочное — 40 г, молоко сгущенное — 50 г, ванильный стручок — 1 шт., апельсины — 1 шт., корица — по вкусу.

В сотейнике смешать сливки с молоком и цедрой, снятой с половины апельсина. Стручок ванили разрезать вдоль, соскрести ложечкой внутренности и вместе со шкуркой бросить их в молоко. Довести до кипения, засыпать рис, уменьшить огонь и, обязательно помешивая, варить 15-20 минут. Как только рис будет готов — вмешать сгущенное молоко, вынуть ваниль и снять с огня. Дать каше чуть остыть, положить кусочек сливочного масла и подавать. Украсить корицей.

Стокгольмская гречневая каша

Крупа гречневая — 0,5 стакана, лук красный — 1 шт., яйца — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, масло сливочное — 1 ст. л., морковь — 1 шт., тимьян, соль, перец черный молотый.

Лук, морковь и чеснок почистить и нарезать, но не смешивать. Разогреть в сковороде сливочное масло и слегка обжарить лук. Добавить чеснок и морковь, перемешать и обжаривать, пока морковь не станет мягкой. Всыпать гречку, вбить яйцо, перемешать и прогревать 2 минуты. Влить воду, чтобы она на палец покрывала кашу. Посолить, поперчить, добавить тимьян, накрыть крышкой и готовить 10-12 минут.

Гурьевская каша

Крупа манная — 0,75 стакана, молоко — 1,25 л, сахар — 4 ст. л., ванилин — 1 ч. л., изюм — горсть, цукаты — горсть, орехи грецкие — горсть, масло сливочное — 30 г.

Изюм залить кипятком и оставить на 20 минут. Молоко (500 мл) довести до кипения, добавить половину сахара и ванилин. Всыпать крупу, помешивая. Варить на среднем огне до густоты, периодически помешивая. Снять с огня, положить в кашу изюм. Оставшееся молоко вылить в форму, поставить в разогретую до 180 °С духовку. Образующиеся пенки снимать в чашку. Форму для запекания смазать маслом, выложить слой каши, затем цукаты, орехи, молочную пенку, снова слой каши. Повторить еще раз. Посыпать оставшимся сахаром. Запекать 10-15 минут.

Каша из гречневого продела с бананами

Гречневый продел — 6 ст. л., молоко — 3 стакана, сахар — 4 ст. л., масло сливочное — 20 г, бананы — 1 шт., соль.

Бананы нарезать. Крупу перебрать, хорошо промыть. Засыпать в кастрюлю, залить холодной водой (100 мл), поставить на огонь и варить в течение 10 минут. Затем добавить молоко, сахар, соль по вкусу. Перемешать и готовить 30-40 минут. Разложить кашу по тарелкам, положить по кусочку сливочного масла. Если каша получилась слишком густая, можно разбавить молоком и всыпать еще немного сахара. Украсить кружочками банана.

Манная каша а-ля панакота

Крупа манная — 3 ч. л., молоко — стакан, сахар — 2 ч. л., сахар ванильный — 1 пакетик, варенье (любое) — по вкусу, соль.

В кастрюлю налить молоко, поставить на огонь и нагреть. Крупу, сахар, ванильный сахар и соль перемешать. Это уменьшит риск образования комочков. Когда молоко закипит, убавить огонь до минимума и тонкой струйкой всыпать все в кастрюлю, постоянно помешивая. Варить 10 минут, пока каша не станет густой. Выключить огонь и дать настояться под крышкой 5-10 минут. Затем залить в креманку, остудить, накрыть фольгой и оставить в холодильнике на ночь. Утром аккуратно вынуть из креманки, полить вареньем.

Пшенная каша с тыквой

Крупа пшенная — 400 г, тыква — 300 г, молоко сгущенное — 0,5 банки, масло сливочное — 50 г.

Крупу промыть под холодной водой. Тыкву вымыть, очистить, порубить кубиками. Сгущенное молоко соединить с кипяченой теплой водой (1 л), перемешать до однородного состояния. Пшено и тыкву поместить в кастрюлю, залить сгущенным молоком с водой. Добавить сливочное масло. Варить под крышкой до готовности около 25 минут.

Завтрак с вкусными картинками

Овсяные хлопья — 1 стакан, молоко — 1 стакан, вода — 1 стакан, сахар — 2 ст. л., чернослив — 3 шт., курага — 3 шт., зеленый салат — один листик, немного творога, щепотка соли.

Если ребенок не хочет есть кашу, проявите немного фантазии и превратите завтрак в игру.

Варим овсяную кашу. Для этого в кастрюлю наливаем молоко и воду, добавляем соль и сахар. Доводим до кипения, затем засыпаем овсяные хлопья и варим на медленном огне, помешивая, 10 минут. Выключаем и даем настояться под крышкой 5 минут. По желанию можно добавить немного сливочного масла. Берем чернослив. Одну штуку оставляем целой — это будет голова овечки, другую разрезаем на четыре одинаковые полоски — это ножки, а из половинки третьей вырезаем два маленьких треугольника — это ушки. Выкладывая кашу на тарелку, формируем из нее горизонтальный овал, который будет туловищем нашей овечки. Подставляем ножки, в левой нижней части овала размещаем голову, сверху на нее кладем немного каши, а по бокам приделываем ушки. Из творога лепим четыре горошины, две — для глаз, две — для носа. А зрачки смастерим из остатков чернослива. Чтобы наша картинка стала радостной, вырезаем солнышко из кураги и травку из салата. Кстати, такую же овечку можно сделать и из рисовой каши (только варить ее придется подольше).