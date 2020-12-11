Католическая церковь призывает не приравнивать к браку однополое партнерство

Конференция католических епископов Литвы во вторник призвала новые власти страны не приравнивать однополое партнерство к семье или браку.
«Понятно, что законодатели ищут подходящую правовую защиту для иных форм совместного проживания. Однако это не должно делаться посредством изменения понятия семьи или брака», — говорится в письме литовских католических епископов.
В нем также говорится, что «приравнивание иных форм совместного проживания к семье, при игнорировании естественного взаимной дополняемости полов неизбежно ведет к отрицанию естественного характера семьи и умаляет ее значение как конституционной основы общества и государства».
Епископы обнародовали это письмо за несколько дней до начала работы нового левоцентристского правительства. В договоре правящей коалиции закреплена договоренность стремиться к узакониванию «нейтрального в гендерном отношении партнерства».
Правящее большинство после выборов в сейм образовали Союз отечества — Литовские христианские демократы, Либеральное движение и Партия свободы.