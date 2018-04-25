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Каунасская больница рада результатам работы гамма-ножа

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TOP,Здравоохранение,Новости,Общество

Каунасская больница рада результатам работы гамма-ножа

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Нейрохирурги Каунасской клиники рады результатам полугодовой работы с гамма-ножом. По словам медиков, с экономической точки зрения гамма-нож должен окупиться за несколько лет. 

«Он уже сейчас, через год-два окупится, если участь расходы отправки этих пациентов на лечение за границу», – заявил в среду на пресс-конференции глава Нейрохирургической больницы Каунасской клиники, проф. Аримантас Тамашаускас. 

Все же он подчеркнул, что значительно более важно то, что люди получают необходимые им процедуры. 

«Другой показатель окупаемости – люди получают то лечение, которое является для них лучшим, самым необходимым. И не только те, кто может заплатить десятитысячные суммы, чтобы поехать за границу, но и рядовые люди», – подчеркнул профессор.

Гамма-нож – это новый метод лечения радиохирургии, предназначенный для лечения онкологических, неврологических заболеваний в голове, а также для некоторых психиатрических заболеваний, некоторых форм эпилепсии и прочих болезней.   

Этот метод лечения позволяет проводить операции на мозге без вскрытия черепа, поэтому аппарат позволяет помочь пациентам, лечение которых было невозможно в прошлом.  Операции с гамма-ножом проводятся без разрезов, они безболезненны, а пациенты на следующий день могут отправится домой и вернуться к обычной жизни. 

В Литве стоимость одной операции составляет несколько тысяч евро, в зависимости от болезни. Пациентам ее стоимость компенсирует Больничная касса. 

В данный момент процедуру ожидают более 20 пациентов. Все же, медики подчеркивают, что новые пациенты появляются по нескольку человек за неделю, и очереди на процедуру нет: если требуется срочное лечение, оно может быть проведено через несколько дней. 

Один из первых врачей, начавших работать в Литве с гамма-ножом, нейрохирург Андрюс Раджюнас, сказал, что 250 операций были выполнены более чем 170 пациентам. 

Оборудование, которое стоило 7,4 млн евро – единственное в Балтийских странах. Операции с гамма-ножом стали проводиться в Каунасе в июне. 

Это приобретение критиковали за высокую стоимость. Заведующий отделением внешней терапии Национального института рака Дарюс Норкус ранее заявлял в интервью Laisves TV,  что существуют другие современные технологии, которые не уступают гамма-ножу по точности, однако являются более дешевыми и подходящими для такой небольшой страны, как Литва. 

  • Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas
  • Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas
  • Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas
  • Фото BFL/Теодораса Билюнаса

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