Каунасская Run Engineering могла поставлять оборудование в Крым

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Собранное в Литве оборудование фильтрации воды могло оказаться на станциях, построенных в Крыму, свидетельствуют данные проекта борьбы с коррупцией и журналистских расследований Scanner project литовского теле-радиовещателя LRT.

Хотя компании Run Engineering, действующей в Каунасской свободной экономической зоне с 2018 года, отказали в выдаче лицензии на экспорт двойного назначения, то есть на продукцию, которую можно использовать как в гражданских, так и военных целях, по сообщению портала lrt.lt, эта компания, в которой 16 работников, успешно экспортировала продукцию российской компании «Воронеж Аква», а последняя с 2016 года строила в Крыму Таврическую и Балаквавскую ТЭС.

Сама «Воронеж Аква» отмечает, что ее проектное бюро находится именно в Литве, на действующем в Каунасе предприятии.

За несколько дней до решения отказать в выдаче лицензии Run Engineering экспортировала в Россию мембраны германского производителя Inge GmbH (принадлежит американской компании DuPont), в отношении которых применяет специальный режим Евросоюза. Есть подозрения в том, что они могли оказаться в оккупированном Крыму.

В Литве Run Engineering действует в свободной экономической зоне, поэтому пользуется налоговыми льготами. Глава компании Повилас Медешка признал, что Каунас был избран по причине удобного географического положения для экспорта в Россию. Литовская компания проектирует и собирает в Каунасе оборудование из европейских деталей.

Run Engineering ранее была известна под названием Runtech.