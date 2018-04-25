Каунасский университет им Витаутаса Великого примет еще 50 белорусских студентов

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Каунасский Университет им. Витаутаса Великого сообщил, что учреждает фонд помощи и примет еще 50 студентов из Беларуси.

«В продолжение многолетней инициативы, предназначенной для стран Восточного партнерства, и в поддержку белорусских студентов Университет Витаутаса Великого примет еще 50 студентов из этой страны, которые не ощущают себя в безопасности на своей родине, их преследуют, по гражданским и политическим причинам они были исключены из университетов», – сообщила в среду высшая школа.

Планируется выделить стипендии для платы за обучение этих студентов и учредить фонд помощи.

В данный момент в этом университете уже обучаются 50 студентов из Беларуси.

Университет создаст условия для продолжения белорусскими студентами обучения по различным программам: от гуманитарных, социальных наук, до права, политики, экономики, информатики, педагогических наук и сельского хозяйства.

Обучение белорусов предлагается на английском языке с возможностью использовать русский как вспомогательный. Студентам также создаются условия для обучения удаленным способом.

При необходимости университет предоставит белорусским студентам проживание в общежитиях.

Режим Александра Лукашенко указал устранять из высших школ студентов и преподавателей, которые в качестве протеста против непрозрачных президентских выборов начали забастовки.