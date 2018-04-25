Каунасское самоуправление и Autokausta подписали договор о стадионе и «Острове наук»

Nuotrauka kaunas.lt

Каунасское самоуправление в среду подписало с предприятием Autokausta договор о реконструкции стадиона им. С. Дарюса и С. Гиренаса и строительства научного музея «Остров наук» на острове реки Нямунас.

Стоимость подряда на реконструкцию стадиона — 32 млн евро, строительства «Острова наук» — 23 млн евро. Оба проекта планируется звершить к 2022 году, сообщило самоуправление.

Турецкая компания Kayi Construction, проработавшая на стадионе до прошлой зимы, успела проделать большую работу. На месте бывших теннисных кортов расположена подземная парковка с дождевой канализацией, водоснабжением и насосной станцией.

После реконструкции трибуны стадиона накроют крышей. Эксклюзивным решением, предусмотренным в проекте, является фасадная часть из дерева, которая скрывает бетонные конструкции трибун и гармонично вписывается в общую среду на фоне дубового леса. На стадионе будет современный пол с подогревом, соответствующий требованиям высшей 4 категории УЕФА.

«К работам на стадионе мы приступим сразу после подписания договора. Что касается музея науки, то нам понадобится около 2 месяцев, чтобы подготовить рабочий проект», — прокомментировал директор компании Autokausta Юозас Кряучюнас.

В интерактивном центре науки и инноваций на острове Нямунас посетители смогут прикоснуться к технологиям и познакомиться с современными инновациями. Планируется, что Каунас и туристический центр будут посещать около 300 тысяч человек в год.

По мнению экспертов, это будет уникальное здание в Европе, его акцентом и настоящим украшением станет наклонная «дисковая» конструкция диаметром 21 метр, которая будет «нависать» над входом в музей. Внутри — постоянные и меняющиеся экспозиции, пространство виртуальных проекций. В современном музее также разместятся кафе, конференц-залы, мастерские и административный корпус.

Nuotrauka kaunas.lt

Nuotrauka kaunas.lt

Nuotrauka kaunas.lt

Информация ЛК по сообщению BNS и Каунасского самоуправления