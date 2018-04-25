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Naujienos

Kauno klinikinė ligoninė: visų koronavirusu užsikrėtusių pacientų būklė nesunki ir stabili

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

Visų Kauno klinikinėje ligoninėje gydomų koronavirusu užsikrėtusių pacientų būklė nesunki ir stabili, trečiadienį pranešė ligoninė.

Antradienio vakarą pranešta, jog koronavirusas patvirtintas šioje ligoninėje gydomam asmeniui, neseniai grįžusiam iš Austrijos.

Ligoninė teigia, kad gerbdami pacientų privatumą, daugiau informacijos apie juos neteiks.

Kaune gydomi iš viso keturi koronavirusu užsikrėtę asmenys, trečiadienio rytą ligoninė turėjo 15 stebimų pacientų izoliuotose palatose.

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Iki šiol Lietuvoje nustatyti 26 koronaviruso atvejai, visi jie – įvežtiniai.

Vieno Panevėžyje gydomo paciento būklė yra sunki.

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