Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан запретили гражданам воевать в Украине

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Участники Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — Казахстан и Кыргызстан — выступили против участия своих граждан в войне против Украины. Аналогичную позицию занимает и бывший член ОДКБ Узбекистан. Об этом сообщает информагентство Anadolu.

В Казахстане за участие в боевых действиях на территории иностранных государств грозит тюремный срок от 5 до 9 лет. Это предусмотрено в соответствии со статьей 172 УК РК (деяния, связанные с умышленным неправомерным участием граждан Казахстана в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории любых иностранных государств при отсутствии признаков наемничества).