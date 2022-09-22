Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан запретили гражданам воевать в Украине

Участники Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — Казахстан и Кыргызстан — выступили против участия своих граждан в войне против Украины. Аналогичную позицию занимает и бывший член ОДКБ Узбекистан. Об этом сообщает информагентство Anadolu.
В Казахстане за участие в боевых действиях на территории иностранных государств грозит тюремный срок от 5 до 9 лет. Это предусмотрено в соответствии со статьей 172 УК РК (деяния, связанные с умышленным неправомерным участием граждан Казахстана в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории любых иностранных государств при отсутствии признаков наемничества).
Посольство Кыргызстана в России также предупредило своих граждан, что их ждет уголовная ответственность за аналогичные действия. Они рискуют лишиться свободы на срок от 5 до 10 лет, возможна также конфискация имущества.
Гражданам Кыргызстана, которые живут в России и которых будут призывать участвовать в каких-либо военных действиях, советуют незамедлительно обращаться в дипломатическое представительство своей страны.
Посольство Узбекистана в РФ заявило, что предостерегает соотечественников от создания добровольческих батальонов и/или участия в боевых действиях на территории иностранных государств, за которые установлена уголовная ответственность. В частности, речь идет до 10 лет лишения свободы.freecity.lv