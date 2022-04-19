Казахстан ввел ограничения на экспорт зерна и муки

Фото: pixabay.com

Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев подписал приказ, согласно которому в стране вводится квотирование на экспорт пшеницы и муки. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщила пресс-служба ведомства, пишет Интерфакс-Украина.

В настоящее время приказ направлен на государственную регистрацию в министерство юстиции. В Минсельхозе Казахстана ожидают, что ограничение на экспорт зерна и муки будет введено в течение двух недель и продлятся до 15 июня.

«Так, Казахстан в этот период может продать 1 млн тонн зерна и 300 тыс. тонн муки. При этом на внутренний рынок производители обязаны поставить 10% от вывозимого объема, причем по сниженным ценам — то есть 100 тыс. тонн зерна и 30 тыс. тонн муки», — сказано в сообщении.

По мнению главы Минсельхоза, это не ограничивает права экспортеров муки и зерна, поскольку «за последние пять лет, в среднем вывозилось порядка 100-120 тыс. тонн муки за месяц». Это, по словам главы Минсельхоза, значит, что квоты на 300 тыс. тонн муки достаточны для того, чтобы экспортеры не пострадали.

Ранее Минсельхоз пояснял, что введение ограничений на экспорт связано с ростом мировых цен на зерно, в связи с чем производители неохотно поставляют зерно на внутренний рынок. Из-за чего растут цены внутри страны.