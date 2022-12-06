Казахстану нужна Европа, а Евросоюзу – Казахстан, заявил Ландсбергис

Ландсбергис также выразил поддержку стремлению Казахстана диверсифицировать энергетические и торговые связи страны.

Во вторник после встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди Ландсбергис заявил, что происходящие геополитические изменения требуют новых решений, и одним из таких решений является поиск более тесного сотрудничества между ЕС и Казахстаном, что выгодно для обеих сторон.

Ландсбергис поблагодарил Казахстан за «твердую поведение в вопросе поддержки основных принципов международного права», а также выразил признательность за сохранение мест литовского исторического наследия в Казахстане. В мае этого года в Спасском мемориальном комплексе был открыт памятник литовским политзаключенным.

Обращая внимание на цели реформ, поставленные Казахстаном, министр Ландсбергис сказал, что видит большой потенциал для более тесного сотрудничества между двумя странами.

Говоря о дальнейшем развитии долгосрочных деловых отношений, Ландсбергис призвал к дальнейшему созданию транспортных и логистических связей, увеличению взаимных инвестиций, использованию потенциала туристической сферы, развитию студенческих обменов.

Почтив память жертв тоталитаризма, в ходе визита литовский министр посетил и возложил венок к мемориальному комплексу АЛЖИР, созданному на территории бывшего Акмолинского лагеря жён изменников Родины (АЛЖИР).

5-7 декабря министр иностранных дел, находящийся с официальным визитом в Астане, также встретился с заместителем председателя Сената Аскаром Шакировым и председателем Комитета парламента (Меджлиса) по международным делам, обороне и безопасности (Мажлиса) Айгуль Куспан.

В среду литовский министр встретится с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

Астана — исторический союзник Москвы, но тесные отношения между Россией и Казахстаном стали напряженными после того, как Москва начала военную кампанию в Украине. Бывший советский Казахстан изо всех сил пытается сбалансировать свои связи с Западом и Москвой.

После того как в сентябре президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, казахстанский лидер разрешил въехать в страну десяткам тысяч россиян, спасающихся от призыва на войну в Украине.

В ноябре Токаев был переизбран на второй срок, не столкнувшись на выборах ни с одним реальным кандидатом от оппозиции.

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