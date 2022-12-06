Казахстану нужна Европа, а Евросоюзу – Казахстан, заявил Ландсбергис

Находящийся с визитом в Казахстане министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал укреплять не только двустороннее сотрудничество, но и сотрудничество ЕС и Казахстана, сообщило министерство во вторник.
«Казахстану нужна Европа, а Евросоюзу нужен Казахстан в развитии надежных энергетических, торговых, ресурсоснабжающих, транзитных и логистических связей», — подчеркнул министр.
Ландсбергис также выразил поддержку стремлению Казахстана диверсифицировать энергетические и торговые связи страны.
Во вторник после встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди Ландсбергис заявил, что происходящие геополитические изменения требуют новых решений, и одним из таких решений является поиск более тесного сотрудничества между ЕС и Казахстаном, что выгодно для обеих сторон.
Ландсбергис поблагодарил Казахстан за «твердую поведение в вопросе поддержки основных принципов международного права», а также выразил признательность за сохранение мест литовского исторического наследия в Казахстане. В мае этого года в Спасском мемориальном комплексе был открыт памятник литовским политзаключенным.
Обращая внимание на цели реформ, поставленные Казахстаном, министр Ландсбергис сказал, что видит большой потенциал для более тесного сотрудничества между двумя странами.
Говоря о дальнейшем развитии долгосрочных деловых отношений, Ландсбергис призвал к дальнейшему созданию транспортных и логистических связей, увеличению взаимных инвестиций, использованию потенциала туристической сферы, развитию студенческих обменов.
Почтив память жертв тоталитаризма, в ходе визита литовский министр посетил и возложил венок к мемориальному комплексу АЛЖИР, созданному на территории бывшего Акмолинского лагеря жён изменников Родины (АЛЖИР).
5-7 декабря министр иностранных дел, находящийся с официальным визитом в Астане, также встретился с заместителем председателя Сената Аскаром Шакировым и председателем Комитета парламента (Меджлиса) по международным делам, обороне и безопасности (Мажлиса) Айгуль Куспан.
В среду литовский министр встретится с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.
Астана — исторический союзник Москвы, но тесные отношения между Россией и Казахстаном стали напряженными после того, как Москва начала военную кампанию в Украине. Бывший советский Казахстан изо всех сил пытается сбалансировать свои связи с Западом и Москвой.
После того как в сентябре президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, казахстанский лидер разрешил въехать в страну десяткам тысяч россиян, спасающихся от призыва на войну в Украине.
В ноябре Токаев был переизбран на второй срок, не столкнувшись на выборах ни с одним реальным кандидатом от оппозиции.
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