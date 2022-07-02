Каждая четвертая женщина и каждый пятый мужчина испытали насилие – исследование

Психологическое, физическое или сексуальное насилие от своего партнера испытала почти каждая третья женщина. Согласно данным исследования, часто мишенью для насилия становились женщины старшего возраста.

От своего партнера пострадали 2,4% мужчин.

По данным Департамента статистики, среди партнеров больше всего распространено психологическое насилие — от него пострадало 30% женщин. В возрастной группе 18-29 лет — 20,6%, в группе 65-74 — 34,3%.

Десятая часть испытавших насилие от партнера по интимным отношениям получили физические повреждения, 5,5% ощущали угрозу для жизни.

Исследование показало, что партнеры чаще проявляют насилие в отношении малообразованных женщин.

Среди испытавших насилие не от партнера более половины составили мужчины — 56,7%.

О насилии женщины чаще всего говорили с близкими, 26,1% — обратились в полицию.

С преследованиями столкнулись 5,6% женщин в возрасте 18-74 года и 3,7% мужчин.

«Результаты исследования показали, что жители хорошо информированы об организациях, предоставляющих помощь пострадавшим от насилия. О них знали 99,2% испытавших насилие и 98,4 не испытавших насилие женщин (97,3% и 96,2% мужчин)», — сообщил Департамент статистики.

Исследование проводилось в апреле-сентябре прошлого года.

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