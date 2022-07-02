Каждая пятая выкуренная в Литве сигарета является нелегальной 

Согласно последнему исследованию, проведенному компанией KPMG в Европе, каждая пятая сигарета, выкуриваемая в Литве, является нелегальной. По данным исследования, в прошлом году доля контрабандных и контрафактных сигарет на рынке Литвы составила 19% — на 1,1 проц. пункта меньше, чем в 2020 году.
Данные исследования показывают, что Литва потребляет 2,8 миллиарда сигарет в год, из которых 0,5 млрд. единиц являются нелегальными, а это больше, чем в Латвии (0,3 млрд) и Эстонии (0,1 млрд) вместе взятых, сообщила компания Philip Morris Baltic.
Государственный бюджет теряет около 79 млн евро дохода в год из-за наплыва нелегальных сигарет в страну.
По доле нелегального сигаретного рынка Литву опережают только Франция и Греция, где в 2021 году на контрафактные и контрабандные сигареты приходилось соответственно 29% и 24% рынка.
В то время снижение их потребления наблюдалось в Польше и Германии.
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