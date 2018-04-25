Каждому педагогу – дотация на отдых

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Правительство одобрило предложение Министерства образования, науки и спорта о выделении 100 евро на компенсацию отдыха учителей – от воспитателей детских садов до педагогов высших учебных заведений.

«Во время пандемии педагоги выполняют огромную дополнительную работу и испытывают большой стресс. Поэтому очень важно, чтобы у них была возможность качественно отдохнуть. Мы не выделяем ни одного из них, потому что работа их всех требует ответственного подхода. От этого напрямую зависит благополучие и успех учеников», – говорит министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс.

В плане мер по поощрению экономики и уменьшению последствий распространения коронавируса предусмотрено 6,3 млн. евро на отдых педагогов.

Поставщикам туристических услуг будет возмещено 100 евро за каждого педагога, которому будут предоставлены туристические услуги в Литве.

Отдых педагогов будет компенсироваться в порядке, установленном Министерством экономики и инноваций.

В образовательных учреждениях основные должности занимают 62,9 тыс. преподавателей.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ