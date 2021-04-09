Каждый 13-ый житель Литвы в прошлом году испытал большую нехватку средств

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Уровень нехватки материальных средств в Литве в прошлом году составил 7,7% – на 1,7 проц. пункта больше, чем в 2019 году.

Крупные материальные лишения испытывали около 215 тыс. жителей, по причине нехватки средств они сталкивались как минимум с четырьмя из шести элементами материальных лишений, сообщил Департамент статистики, ссылаясь на данные статистического исследования доходов и условий жизни.

В прошлом году в городе число жителей, сталкивавшихся с большой материальной нехваткой средств, составил в прошлом году 7,2%, а на селе – 8,8%. По сравнению с 2019 годом тот показатель в городе снизился на 2,5 проц. пункта, а на селе – вырос на 0,1 проц. пункта.

С нехваткой материальных средств чаще всего сталкивались люди 65 лет и старше, реже — жители в возрасте 25–49 лет. Домашние хозяйства без детей чаще сталкивались с этими трудностями, чем семьи и детьми.