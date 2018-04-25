Каждый герой – яркая и характерная личность.

В Вильнюсе представят спектакль «Старший сын» по пьесе А. Вампилова.

Казалось, что все авторы, писатели и драматурги 60-70-х годов растворятся во времени, произведения их не будут читать и ставить. Так и случилось с большинством авторов, но только не с Вампиловым. Одна из его лучших пьес, «Старший сын» продолжает свою сценическую жизнь. Ушли многие приметы быта, поменялись профессии, да и страны вампиловских пьес уже не существует, но как актуальны, многогранны проблемы, характеры и ситуации.

Комедия Александра Вампилова – классика отечественной драматургии – давно вошла в «золотой фонд» российского театра XX века. После культового фильма Виталия Мельникова, где главные роли замечательно сыграли Евгений Леонов, Николай Караченцов, Светлана Крючкова, Михаил Боярский, в сценическое прочтение знаменитой вампиловской пьесы, кажется, уже нечего добавить.

Время, наверное, сейчас такое… Суетное, торопливое, прагматичное, слишком материальное. Хочется найти свой островок, где всегда тепло и уютно, где будут только родные и близкие люди, где тебя примут таким, какой ты есть. Создатели спектакля «Старший сын» попытались воплотить такой мир, куда не доносятся отголоски суеты большого города, где все люди родные друг другу и куда невозможно попасть, купив билет на обычный поезд.