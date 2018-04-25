Каждый герой – яркая и характерная личность.

В Вильнюсе представят спектакль «Старший сын» по пьесе А. Вампилова.
Казалось, что все авторы, писатели и драматурги 60-70-х годов растворятся во времени, произведения их не будут читать и ставить. Так и случилось с большинством авторов, но только не с Вампиловым. Одна из его лучших пьес, «Старший сын» продолжает свою сценическую жизнь. Ушли многие приметы быта, поменялись профессии, да и страны вампиловских пьес уже не существует, но как актуальны, многогранны проблемы, характеры и ситуации.
Комедия Александра Вампилова – классика отечественной драматургии – давно вошла в «золотой фонд» российского театра XX века. После культового фильма Виталия Мельникова, где главные роли замечательно сыграли Евгений Леонов, Николай Караченцов, Светлана Крючкова, Михаил Боярский, в сценическое прочтение знаменитой вампиловской пьесы, кажется, уже нечего добавить.
Время, наверное, сейчас такое… Суетное, торопливое, прагматичное, слишком материальное. Хочется найти свой островок, где всегда тепло и уютно, где будут только родные и близкие люди, где тебя примут таким, какой ты есть. Создатели спектакля «Старший сын» попытались воплотить такой мир, куда не доносятся отголоски суеты большого города, где все люди родные друг другу и куда невозможно попасть, купив билет на обычный поезд.
В знаменитой пьесе Вампилова молодые люди, по случайности попадая в чужой дом, оказываются в гуще событий. История, начинаясь с обмана, как ни странно, приводит… к Любви. Спектакль о взаимопонимании, о ранимости светлых людей и об их единственной правоте в этой жизни.
Перед нами – большая семья: отец, музыкант, отставной военный, воспитывающий детей в одиночку. Сарафанов-старший трогательно и трепетно переживает за старшую дочь – она хочет уехать в другой город с будущим мужем; за сына – он впервые влюбился, в женщину старше себя – и страдает, и мечется. И в этой, полной противоречий и любви, семье появляются еще два молодых человека, один из которых называет себя старшим сыном Сарафанова.
Спектакль рекомендован для семейного просмотра. Каждое поколение увидит в персонажах себя. Взрослые поностальгируют по потерянным в обществе ценностям. Молодежь узнает себя в любовной истории, увлечется своими прототипами, не сразу верящими в искренность чувств. Дети, в каком бы «зрелом» возрасте они ни были, получат еще один ключ к пониманию своих родителей.
Пьеса, названная драматургом комедией, призвана нести нам надежду на грани слез, светлых слез. Мастерски поставленная режиссером Сафоновым, она лишена признаков какой-либо эпохи и перенесена в наше с вами время. В спектакле задействован блистательный состав артистов.
Премьера состоялась 26 октября 2012 года на сцене Театра им. Вахтангова. Была громко отмечена критикой, прессой и общественностью.
В Вильнюсе спектакль «Старший сын» по пьесе А. Вампилова представят зрителю 16 ноября. В ролях: Народный артист России Виктор Сухоруков, Евгений Стычкин, Евгений Цыганов, Ольга Ломоносова, заслуженная артистка России Агриппина Стеклова, Роман Полянский, Василий Симонов. Режиссер Павел Сафонов (театр им. Вахтангова). Композитор Фаустас Латенас.
Билеты можно приобрести в Bilietai.lt.
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