Каждый пятый белорус получает отказ в визе США

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США отказывают в визе каждому пятому белорусу США, об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные Госдепом США.

Согласно информации Госдепа, обратившимся за американской визой в туристических целях белорусам отказывали в 22% случаев.

Среди стран-соседей меньше всего отказов у Польши – 2,7%, больше всего у Украины – 45,06%, у РФ – 15% отказов.

Причины, по которым Госдеп США отказывает в визах, не называются.

Туристическая виза для граждан Беларуси сейчас обоходится в $160.