Каждый пятый житель Литвы сталкивается с риском нищеты

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Каждый пятый житель Литвы в прошлом году жил ниже уровня бедности, показал обзор Национальной организации по снижению бедности.

По данным Департамента статистики Литвы, в 2020 году ниже уровня бедности жили около 585 тыс. жителей страны. Уровень риска нищеты в стране в 2020 году составил 20,9%, что на 0,3% выше, чем в 2019 году.

2017 и 2018 годах ниже уровня бедности жили 22,9% жителей Литвы.

Согласно отчету, по сравнению с 2019 годом в прошлом году уровень бедности увеличивался или оставался без изменений. Самое сильное увеличение фиксируется среди безработных (увеличилось на 2 проц. пункта — до 56,4%) и среди пенсионеров по старости (на 4,4 проц. пункта — до 39,5%).

В 2020 году на 2,7 процентных пункта снизился уровень детской бедности — в прошлом году таких детей было 20%.

Уровень риска бедности в 2020 году был 430 евро в месяц на одного человека и 904 евро на семью из двух взрослых и двух детей до 14 лет.

Лица, чьи доходы ниже уровня минимальных потребностей потребления (УМПП), считаются проживающими в абсолютной нищете. В 2020 году УМПП составлял 257 евро.