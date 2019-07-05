Каждый житель Ирландии должен €42000

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Национальный долг Изумрудного острова в €200 миллиардов является третьим, самым большим в мире после США и Японии.

Каждый новорожденный ребенок, старик, студент, школьник, мужчина и женщина Ирландии должны миру €42000, но на самом деле его оплачивают все трудящиеся страны, которые за всю жизнь должны выплатить государству по €90000, пишет корреспондент Irish Times, Эйн Бурке-Кеннеди.

История огромного долга страны лежит в основании кризиса 2008 года, когда правительство закрыло убытки банков за счет бюджета сформировав внешнюю задолженность почти в €400 миллиардов.

Ежегодно, только проценты по национальному долгу составляют около €5 миллиардов и это почти на треть меньше чем в кризисном 2012, когда Ирландия выплатила €7,5 миллиардов по процентам от заимствований.

К негативным факторам автор относит рост процентной ставки ЕЦБ и предстоящего BREXIT, косвенными последствиями несогласованной экономической политики являются жилищный кризис и проблемы сферы здравоохранения.

В случае ухудшения экономической ситуации Ирландии грозит дефолт, утверждает автор.