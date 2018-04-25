Керсти Кальюлайд пригласила Путина в Эстонию

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд направила приглашения президентам России Владимиру Путину, Венгрии Яношу Адеру и Финляндии Саули Ниинистё на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который должен пройти 17-19 июня 2020 года в Тарту.

Об этом говорится в распространенном сообщении канцелярии президента Эстонии,передает ТАСС.

«Так мы сможем продолжить конструктивное обсуждение, которое, как я надеюсь, поможет взаимопониманию наших государств, углублению двусторонних добрососедских отношений, сотрудничеству в регионе Балтийского моря и в мире», — цитирует канцелярия Кальюлайд.

По ее словам, устно она пригласила глав России, Венгрии и Финляндии приехать в Эстонию ранее.