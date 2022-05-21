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Kesko Senukai уходит из бизнеса в Беларуси

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Компания по торговле строительно-ремонтными и бытовыми товарами Kesko senukai сообщила, что останавливает деятельность в Беларуси и выходит из числа акционеров белорусской торговой сети OMA.

Сейчас идет процесс продажи пакета акций косвенно управляемой финско-литовским предприятием Kesko Senukai компании OMA в размере 50%, завершить который планируется в течение ближайших месяцев, сообщила компания.  

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Фото oma.by

Компания обещает сообщить дополнительную информацию о сделке после ее завершения.

Сеть OMA управляется компанией Romos prekyba, 50% акции которой принадлежат Kesko Senukai.

«Все торговые связи с OMA — как закупки, так и экспорт — были прекращены еще в апреле», — говорится в сообщении компании.

Компания заявляет, что прекратила все деловые отношения с Россией в начале войны. Согласно сообщению, закупки российских и белорусских товаров остановлены ​​во всех странах Балтии.

Сеть OMA была основана в 2007 году, контролирующая ее компания заработала в 2019 году 8,053 ​​млн евро консолидированной чистой прибыли — на 57,2% больше, чем в 2018 году. Оборот сети ОМА за год увеличился на 14,4% и превысил 146,6 млн евро.

На конец 2019 года OMA принадлежало 17 магазинов в Беларуси.

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