Kesko Senukai уходит из бизнеса в Беларуси

Компания по торговле строительно-ремонтными и бытовыми товарами Kesko senukai сообщила, что останавливает деятельность в Беларуси и выходит из числа акционеров белорусской торговой сети OMA.
Сейчас идет процесс продажи пакета акций косвенно управляемой финско-литовским предприятием Kesko Senukai компании OMA в размере 50%, завершить который планируется в течение ближайших месяцев, сообщила компания.
Компания обещает сообщить дополнительную информацию о сделке после ее завершения.
Сеть OMA управляется компанией Romos prekyba, 50% акции которой принадлежат Kesko Senukai.
«Все торговые связи с OMA — как закупки, так и экспорт — были прекращены еще в апреле», — говорится в сообщении компании.
Компания заявляет, что прекратила все деловые отношения с Россией в начале войны. Согласно сообщению, закупки российских и белорусских товаров остановлены во всех странах Балтии.
Сеть OMA была основана в 2007 году, контролирующая ее компания заработала в 2019 году 8,053 млн евро консолидированной чистой прибыли — на 57,2% больше, чем в 2018 году. Оборот сети ОМА за год увеличился на 14,4% и превысил 146,6 млн евро.
На конец 2019 года OMA принадлежало 17 магазинов в Беларуси.
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