КГБ Беларуси использует интимные отношения для вербовки литовцев-разведка

«КГБ начинает собирать информацию о прибывающих в Беларусь литовских гражданах, как только они подают просьбу о визе», – говорится в оценке угроз.

По информации разведки, КГБ, в вербовке литовских граждан, прибывающих в Беларусь, использует компрометирующую информацию, инсценированные аварии, нарушения законов, визовых правил, процедур пересечения границы, а также так называемый метод «медовой ловушки», когда заводятся интимные отношения с лицам, сотрудничающими с КГБ.

«Целью таких грубых действий является запугивание граждан Литвы возможным правовым преследованием и принуждение таким образом к сотрудничеству с белорусской разведкой», – говорится в документе.

В документе описывается и конкретный случай, когда белорусская разведка пыталась завербовать 34-летнего литовца, работающего специалистом по надзору за базой данных госучреждений.

В документе описывается, что молодой человек познакомился в баре Гродно с белорусской Еленой, отправился к ней домой. А утром при возвращении домой его остановил сотрудник белорусской милиции и потребовал документы, упомянув, что расследует кражу.

По информации литовской разведки, мужчины, сидевшие в автомобиле неподалеку, объяснили, что литовца подозревают в том, что он обокрал новую знакомую, ему были продемонстрированы фотографии, сделанные в квартире девушки, компрометирующие фотографии пригрозили передать жене.

Во избежание неприятностей литовца призвали «рассказать о своем месте работы, характеризовать коллег, передать копию базы данных населения». По возвращению в Литву мужчина обратился в литовскую разведку и получил помощь.