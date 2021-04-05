КГБ Беларуси включил Светлану Тихановскую в перечень террористов

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Комитет государственной безопасности Беларуси включил экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также еще 15 граждан страны, находящихся за пределами республики, в «перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности». Соответствующее сообщение пресс-службы ведомства приводит Deutsche Welle.

Как следует из сообщения, Тихановская и Латушко причастны к «противоправной деятельности» незарегистрированной инициативы BYPOL. В КГБ отметили, что «подготовлены документы об экстрадиции С.Тихановской, П.Латушко из Литвы и Польши соответственно».

Советник по международным отношениям лидера белорусской опозиции Франак Вячорка назвал обвинения КГБ нелепыми. «Силовики стараются выслужиться перед Лукашенко как только можно, и соревнуются в своей тупости. Это же не 1937-й год. Зачем держать людей за дураков? Какая Тихановская террористка? Единственное, в чем она «виновата», что постоянно призывает к мирному протесту, диалогу и примирению», — подчеркнул он.